Сахалин взлетает! 1,6 млрд рублей инвестиций в туризм в 2024 году

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В 2024 году инвесторы вложили 1,6 миллиарда рублей в развитие проектов туризма на Сахалине.

Фото: unsplash.com by Джошуа Эрл джошуа Эрл, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ турист

Именно поэтому отрасль стала лидером по приросту объема инвестиций в экономику региона. Информацию олицетворил министр туризма Сахалинской области Артем Лазарев в своем Telegram-канале.

Объем инвестиций от предприятий гостиничного бизнеса и общественного питания увеличился на 40% по сравнению с прошлым годом, в то время как средний прирост вложений инвесторов в других областях региональной экономики составил 9%.

Артем Лазарев подчеркнул, что эти цифры свидетельствуют о том, что бизнес видит перспективы развития туристической отрасли и реализует новые проекты на островах, создавая новые объекты туристической инфраструктуры и модернизируя существующие, пишет sakh.online.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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