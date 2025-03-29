Продажи мясных консервов выросли на 18,5%: россияне открывают новые вкусы

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С марта 2024 года по февраль 2025 года в России продажи мясных консервов выросли на 18,5%.

Фото: commons.wikimedia.org by Биджи, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Магазин

По данным аналитиков компании Nielsen, в 2024 году в стране произвели 913,3 миллиона банок консервов, что на 4,5% больше, чем в прошлом году. И, как ни странно, цены на эти вкусности тоже поднялись — на 6,55% за год.

Почему такой рост? Да потому что мясные консервы больше не ассоциируются только с привычной тушенкой! Люди стали интересоваться более премиальными вариантами: в магазинах начали появляться консервы из индейки, баранины, утки, а также готовые блюда и паштеты, пишет "Ъ".

Ранее сообщалось, что рынок свежих фруктов в США готовится к росту цен, поскольку новые портовые сборы на китайские грузовые суда могут нарушить цепочку поставок. Рост цен уже ожидается на бананы, клубнику и авокадо. Между тем потребители всё еще не могут оправиться от высоких цен на яйца, вызванных вспышкой птичьего гриппа в США.





Уточнения

Консе́рвы (от лат. conservo — сохраняю) — пищевые продукты, подвергнутые консервированию с целью длительного хранения.





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