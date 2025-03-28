Кто выиграет от новых пошлин США на импорт авто? Вот неожиданные перспективы

2:17 Your browser does not support the audio element. Экономика

США вводят новые пошлины в размере 25% на импортные автомобили, что может серьезно изменить ситуацию на глобальном авторынке.

Фото: flickr.com by Joe deSousa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Авто

Эксперты полагают, что европейский автопром может потерять свои позиции как главный экспортный центр. На американском рынке в 2024 году ожидается продажа 15,8 млн новых автомобилей, что больше, чем в Евросоюзе (13 млн) и России (1,6 млн).

Особенно это ударит по Германии, которая ежегодно экспортирует в США около 500 тысяч автомобилей на сумму 25 миллиардов евро. Немецкий автопром уже испытывает трудности из-за перехода на электромобили и снижения спроса в Китае. По прогнозам, новые пошлины могут поднять цены на немецкие премиум-бренды на 15-25%, что снизит спрос и сократит экспорт из ЕС в США на 30-50%.

Китайские автопроизводители, кстати, не так сильно пострадают, ведь США не являются для них ключевым рынком. В 2023 году они поставили в США менее 100 тысяч автомобилей, а их основные рынки — Латинская Америка, Россия, Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Японские и корейские компании тоже в более выгодной позиции, так как многие из их автомобилей производятся в США.

Дональд Трамп хочет, чтобы иностранные компании строили заводы в США, но мнения экспертов разделились. Некоторые считают, что производители будут вынуждены инвестировать в американские заводы, а другие указывают на возможность альтернативных стратегий, таких как перенос производств в соседние страны или использование хитростей для снижения пошлин.

Российский рынок может выиграть от этой торговой войны. Китайские бренды уже занимают 60% российского рынка, а японские и корейские производители могут увеличить свои поставки. Если политические ограничения будут сняты, европейцы тоже захотят вернуться на российский рынок из-за его близости и стабильного спроса, пишет "Взгляд".

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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