Турецкий поток увеличит поставки? Сможет ли он покрыть убытки Газпрома

Рост поставок газа по "Турецкому потоку" частично компенсировал "Газпрому" потерю от остановки транзита через Украину, но всё равно не может полностью покрыть убытки компании в Европе с 2022 года, пишет EADaily.
В "Газпроме" считают, что необходимо повысить внутренние цены на газ в России, так как они сейчас ниже себестоимости. Однако, пока изменений не предвидится, потому что правительство уже утвердило индексацию.
По данным ENTSOG, в начале 2025 года поставки газа по "Турецкому потоку" выросли до 4,46 млрд кубометров, что на 600 млн кубометров больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Это можно считать некоторой компенсацией за остановку украинского транзита, хотя объемы все равно составляют лишь 16% от поставок через Украину.
В марте потоки газа снизились из-за теплой погоды в Европе, и клиенты "Газпрома" уменьшили заявки, в том числе греческие компании, которые снизили свои заявки до 5 млн кубометров в сутки. Но эксперты предполагают, что в апреле экспорт российского газа в Европу может вырасти, так как отопительный сезон завершается, и начнется закачка газа в хранилища.
Премьер-министр Словакии заявил, что после остановки украинского транзита часть газа перенаправили через "Турецкий поток", и с апреля поставки должны вырасти вдвое до 6 млн кубометров в сутки. Однако стоит отметить, что "Турецкий поток" не может полностью компенсировать остановку украинского транзита из-за ограничений по техническим характеристикам.
Остановка транзита через Украину была ожидаемой, но неприятной для "Газпрома". А мартовские удары ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" показали, что возобновить поставки будет сложно. Основной прирост ожидается за счет "Силы Сибири" в Китай, где поставки могут увеличиться до 38 млрд кубометров.
В отчете за 2024 год "Газпром" указал убыток в 1 трлн рублей, но эксперты советуют не спешить с выводами.
«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. С осуществлением этого проекта Турция приобрела возможности торговца-посредника газом благодаря имеющимся и строящимся газопроводам, связанным с «Турецким потоком». «Турецкий поток» значительно повысит доступность газоснабжения для Южной и Юго-Восточной Европы.
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