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Турецкий поток увеличит поставки? Сможет ли он покрыть убытки Газпрома

2:17
Экономика

Рост поставок газа по "Турецкому потоку" частично компенсировал "Газпрому" потерю от остановки транзита через Украину, но всё равно не может полностью покрыть убытки компании в Европе с 2022 года, пишет EADaily.

Газопровод
Фото: phmsa.dot.gov by PHMSA, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газопровод

В "Газпроме" считают, что необходимо повысить внутренние цены на газ в России, так как они сейчас ниже себестоимости. Однако, пока изменений не предвидится, потому что правительство уже утвердило индексацию.

По данным ENTSOG, в начале 2025 года поставки газа по "Турецкому потоку" выросли до 4,46 млрд кубометров, что на 600 млн кубометров больше, чем в аналогичном периоде 2024 года. Это можно считать некоторой компенсацией за остановку украинского транзита, хотя объемы все равно составляют лишь 16% от поставок через Украину.

В марте потоки газа снизились из-за теплой погоды в Европе, и клиенты "Газпрома" уменьшили заявки, в том числе греческие компании, которые снизили свои заявки до 5 млн кубометров в сутки. Но эксперты предполагают, что в апреле экспорт российского газа в Европу может вырасти, так как отопительный сезон завершается, и начнется закачка газа в хранилища.

Премьер-министр Словакии заявил, что после остановки украинского транзита часть газа перенаправили через "Турецкий поток", и с апреля поставки должны вырасти вдвое до 6 млн кубометров в сутки. Однако стоит отметить, что "Турецкий поток" не может полностью компенсировать остановку украинского транзита из-за ограничений по техническим характеристикам.

Остановка транзита через Украину была ожидаемой, но неприятной для "Газпрома". А мартовские удары ВСУ по газоизмерительной станции "Суджа" показали, что возобновить поставки будет сложно. Основной прирост ожидается за счет "Силы Сибири" в Китай, где поставки могут увеличиться до 38 млрд кубометров.

В отчете за 2024 год "Газпром" указал убыток в 1 трлн рублей, но эксперты советуют не спешить с выводами.

Уточнения

«Туре́цкий пото́к» (тур. TürkAkım) — газопровод из Анапского района Краснодарского края России по дну Чёрного моря в европейскую часть Турции. С осуществлением этого проекта Турция приобрела возможности торговца-посредника газом благодаря имеющимся и строящимся газопроводам, связанным с «Турецким потоком». «Турецкий поток» значительно повысит доступность газоснабжения для Южной и Юго-Восточной Европы.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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