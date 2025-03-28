Сахалин открывает сезон ловли мойвы: 192 договора и 38 960 тонн в этом году

1:12 Your browser does not support the audio element. Экономика

Сезон ловли мойвы на Сахалине стартует в апреле и продлится до конца мая.

Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мойва

Участвовать в этом промысле могут только те рыбаки, кто заключил договор с Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства или получил специальное разрешение на вылов в разрешенных зонах.

На 27 марта 2025 года уже выдано 133 разрешения на ловлю мойвы — это на 47 больше, чем в прошлом году! В этом году заключено 192 договора на использование водных ресурсов для ловли мойвы, что немного меньше, чем в прошлом году.

Для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов выделено 38 960 тонн мойвы. Местные жители могут ловить мойву в прибрежной зоне и собирать ее после штормов, но нужно соблюдать правила, чтобы не попасть в неприятности.

Рекомендуется использовать ручной сачок диаметром не более 0,7 метра, а вот тралить по дну и использовать различные сети и орудия лова запрещено, передает sakh. online.

Уточнения

Мойва или уёк (лат. Mallotus villosus) — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых (Osmeridae).





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