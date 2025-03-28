Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Холодный сценарий: Америка раскрыла план присоединения Гренландии
Пять домашних средств для ковра, которые работают не хуже магазинных
Интересы сходятся: Гренландию может забрать Россия, Китай или Америка
Защиты от Америки не предусмотрено: Вэнс заявил, что США защитит Гренландию
Приход демократии: США боится, что Гренландия не защищена. Поэтому нападут на нее
Военные технологии во льдах: Америка раскрыла планы на Гренландию
Вы ее защитить не можете: Америка объяснила Дании, почему заберет Гренландию
ЗОЖ чуть не довёл до капельницы: что не так с модой на воду
Эпидемиологи предупреждают: 70 зараженных вирусом H5N1 и один смертельный случай — что дальше?

Сахалин открывает сезон ловли мойвы: 192 договора и 38 960 тонн в этом году

1:12
Экономика

Сезон ловли мойвы на Сахалине стартует в апреле и продлится до конца мая.

Мойва
Фото: commons.wikimedia.org by Erwan Hesry erwanhesry, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мойва

Участвовать в этом промысле могут только те рыбаки, кто заключил договор с Сахалино-Курильским территориальным управлением Росрыболовства или получил специальное разрешение на вылов в разрешенных зонах.

На 27 марта 2025 года уже выдано 133 разрешения на ловлю мойвы — это на 47 больше, чем в прошлом году! В этом году заключено 192 договора на использование водных ресурсов для ловли мойвы, что немного меньше, чем в прошлом году.

Для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов выделено 38 960 тонн мойвы. Местные жители могут ловить мойву в прибрежной зоне и собирать ее после штормов, но нужно соблюдать правила, чтобы не попасть в неприятности.

Рекомендуется использовать ручной сачок диаметром не более 0,7 метра, а вот тралить по дну и использовать различные сети и орудия лова запрещено, передает sakh. online.

Уточнения

Мойва или уёк (лат. Mallotus villosus) — морская лучепёрая рыба семейства корюшковых (Osmeridae).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод
Садоводство, цветоводство
Клубника любит заботу: мартовский ритуал, без которого не будет ягод Аудио 
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Недвижимость
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир Аудио 
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Экономика и бизнес
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Холодный сценарий: Америка раскрыла план присоединения Гренландии
Пять домашних средств для ковра, которые работают не хуже магазинных
Интересы сходятся: Гренландию может забрать Россия, Китай или Америка
Защиты от Америки не предусмотрено: Вэнс заявил, что США защитит Гренландию
Приход демократии: США боится, что Гренландия не защищена. Поэтому нападут на нее
Военные технологии во льдах: Америка раскрыла планы на Гренландию
Вы ее защитить не можете: Америка объяснила Дании, почему заберет Гренландию
ЗОЖ чуть не довёл до капельницы: что не так с модой на воду
Эпидемиологи предупреждают: 70 зараженных вирусом H5N1 и один смертельный случай — что дальше?
Вопрос поколений: чем Америка обеспечит будущее детей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.