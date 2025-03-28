Автокредиты под давлением? Обмануть систему или придерживаться правил

1:44 Your browser does not support the audio element. Экономика

В начале 2025 года выдача автокредитов сильно сократилась.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info автосалон

Экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков объясняет, почему так произошло. Основные причины — это рост ключевой ставки Банка России и утилизационный сбор, а также меры по "охлаждению" рынка автокредитования, передает Общественная Служба Новостей.

Теперь взять автокредит стало сложнее, особенно для людей с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — если он превышает 50%. Эти граждане теперь не могут получить автокредит, что также способствовало снижению спроса на них.

Однако, несмотря на это, автокредиты все еще остаются выгодным инструментом. Волков подчеркивает, что автокредиты лучше, чем потребительские кредиты, особенно если речь идет о государственных программах льготного автокредитования. Он советует перед обращением за льготным автокредитом ознакомиться с условиями программы.

Для покупки автомобиля лучше использовать целевой кредит, который предлагает более привлекательные условия, чем обычный займ. Автокредит — это целевой кредит с жестко регламентированными условиями, что снижает риски для банка и позволяет устанавливать более выгодные ставки.

К тому же многие автопроизводители связывают свои стимулирующие программы именно с автокредитами, что делает их еще более привлекательными.

Важно помнить, что взять автокредит не могут те, у кого долговая нагрузка превышает половину месячных платежей. Для получения кредита нужно предоставить доказательства своей платежеспособности.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.



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