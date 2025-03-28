Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Рай у моря или суровое испытание: сибиряки раскрыли правду о жизни в Сочи
Тайна древней пирамиды: 2200 лет под песками Иудейской пустыни
Почему молоко вредно даже для самых ласковых мурлык
Враг на кухне или жидкое золото: оливковое масло легко портится
Студенты получат неожиданные шансы: как государственная программа изменит их карьеру
Суд над Жераром Депардье: прокуратура требует 18 месяцев тюрьмы
Умерла легенда баскетбола: что случилось с почётным спортивным судьёй России
Ренато Гаучо назначен новым тренером сборной Бразилии по баскетболу

Автокредиты под давлением? Обмануть систему или придерживаться правил

1:44
Экономика

В начале 2025 года выдача автокредитов сильно сократилась.

автосалон
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
автосалон

Экономист, директор по маркетингу Национального бюро кредитных историй Алексей Волков объясняет, почему так произошло. Основные причины — это рост ключевой ставки Банка России и утилизационный сбор, а также меры по "охлаждению" рынка автокредитования, передает Общественная Служба Новостей.

Теперь взять автокредит стало сложнее, особенно для людей с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН) — если он превышает 50%. Эти граждане теперь не могут получить автокредит, что также способствовало снижению спроса на них.

Однако, несмотря на это, автокредиты все еще остаются выгодным инструментом. Волков подчеркивает, что автокредиты лучше, чем потребительские кредиты, особенно если речь идет о государственных программах льготного автокредитования. Он советует перед обращением за льготным автокредитом ознакомиться с условиями программы.

Для покупки автомобиля лучше использовать целевой кредит, который предлагает более привлекательные условия, чем обычный займ. Автокредит — это целевой кредит с жестко регламентированными условиями, что снижает риски для банка и позволяет устанавливать более выгодные ставки.

К тому же многие автопроизводители связывают свои стимулирующие программы именно с автокредитами, что делает их еще более привлекательными.

Важно помнить, что взять автокредит не могут те, у кого долговая нагрузка превышает половину месячных платежей. Для получения кредита нужно предоставить доказательства своей платежеспособности.

Уточнения

Автокредит ― разновидность потребительского кредита для приобретения автотранспортных средств, при котором это автотранспортное средство поступает в залог банку.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Сейчас читают
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол
Еда и рецепты
Салат с крабовыми палочками, который преобразит ваш праздничный стол Аудио 
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая
Новости спорта
Тело Адель, которого никто не ожидал — и путь, который может пройти каждая Аудио 
Популярное
Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать

Свёкла — не самый покладистый сосед на грядке. Зато при правильном окружении и уходе способна подарить рекордный урожай. Секреты хорошей компании — в нашем материале.

Сосед не тот — и свёкла не растёт: с кем её нельзя сажать
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Макрон предпримет все усилия, чтобы не дать Трампу реализовать планы на Украине Любовь Степушова На чём построят новую экономику Незалежной, если ей оставят право на жизнь Андрей Николаев В царской России за пропаганду русского языка можно было угодить в Сибирь Сергей Лебедев
Воздушные французские булочки: пекутся быстро, а съедаются моментально
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
В Китае рассказали о необычной ситуации с золотым запасом России
Последние материалы
Подушка из слитков: Россия строит броню из золота
Рай у моря или суровое испытание: сибиряки раскрыли правду о жизни в Сочи
Тайна древней пирамиды: 2200 лет под песками Иудейской пустыни
Почему молоко вредно даже для самых ласковых мурлык
Враг на кухне или жидкое золото: оливковое масло легко портится
Студенты получат неожиданные шансы: как государственная программа изменит их карьеру
Суд над Жераром Депардье: прокуратура требует 18 месяцев тюрьмы
Умерла легенда баскетбола: что случилось с почётным спортивным судьёй России
Автокредиты под давлением? Обмануть систему или придерживаться правил
Ренато Гаучо назначен новым тренером сборной Бразилии по баскетболу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.