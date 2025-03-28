Почему Европа забыла о Lancia — эксперты раскрыли три роковые ошибки бренда

1:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Итальянская компания Lancia столкнулась с настоящими трудностями: с начала года продажи в Европе упали на целых 73%! И создает серьезные сомнения в успехе ее "возрождения".

Фото: Lancia is licensed under public domain Lancia Roadster

По официальным данным, за первые два месяца года Lancia продала всего 2208 автомобилей в странах ЕС и Великобритании, что на 8098 меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Бренд выпустил новое поколение Lancia Ypsilon и начал продажу за пределами Италии, но это не помогло улучшить ситуацию. Старая модель Ypsilon продавалась почти в четыре раза лучше в те же месяцы прошлого года.

Эксперты считают, что основная проблема — это цена. Новые гибридные и электрические версии Ypsilon стоят дороже своих предшественников, которые не были электрифицированы. Кроме того, Lancia долго отсутствовала на европейском рынке, и многие просто забыли о бренде, что делает конкуренцию с другими производителями еще сложнее.

Чтобы исправить ситуацию, Lancia планирует открыть 70 новых салонов в Европе к концу 2025 года. В следующем году к Ypsilon добавится кроссовер Gamma, который станет новым флагманом бренда, а в 2028 году выйдет новое поколение хэтчбека Delta.

Lancia не единственная, у кого сейчас непростые времена. Tesla уже упоминали — у них падение на 42,6%. Другие бренды, такие как Smart, Jaguar и Mitsubishi, тоже испытывают трудности с падением продаж, и даже Porsche столкнулся со снижением на 22,7%, передает investor.

Уточнения

Бренд — комплекс представлений, мнений, ассоциаций, эмоций, ценностных характеристик продукта либо услуги, который отличает товар или услугу одного продавца от товаров или услуг других продавцов.



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