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Вместо авто в кредит — деньги под проценты: манёвр, о котором молчат банки

1:21
Экономика

В Ростове сейчас довольно просто получить кредит, но основная проблема — это расплатиться по нему.

Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Мужчина за столом считает деньги на калькуляторе

Георгий Остапкович, директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, сообщает, что в начале 2025 года Ростовская область стала лидером по снижению объемов автокредитов в России. Это связано с тем, что ростовчане не берут автокредиты из-за высоких процентных ставок, несмотря на желание покупать автомобили, пишет rostovgazeta.ru.

Экономист объясняет, что снижение автокредитов связано с двумя факторами. Во-первых, люди понимают, что не смогут справиться с кредитной нагрузкой, исходя из своих доходов. А во-вторых, многие переключились на депозиты, так как ставки по ним довольно высокие. Люди откладывают покупку автомобилей и недвижимости до тех пор, пока не накопят достаточно средств или пока ставки по кредитам не снизятся.

Остапкович также отмечает, что Центробанк планирует снижение ключевой ставки во второй половине 2025 года, что может привести к снижению ставок по автокредитам и жилищным кредитам. Поэтому перенос крупных покупок в отложенный спрос — это, по его мнению, разумная стратегия.

Уточнения

Дохо́д — денежные средства или материальные ценности, полученные государством, физическим или юридическим лицами в результате какой-либо деятельности за определённый период времени.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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