Китайский пакет акций стал проблемой? План Pirelli для спасения бизнеса в США

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Итальянская компания Pirelli планирует решить важный вопрос о своем китайском акционере Sinochem, который владеет 37% ее акций.

Фото: freepik.com by katemangostar, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина заполняет договорkatemangostar

Совет директоров Pirelli намерен попросить Sinochem вернуть часть акций, поскольку этот крупный пакет мешает компании расширять свои возможности на рынке США.

Ситуация осложняется тем, что в США вводится запрет на продажу автомобилей с китайскими технологиями, это затрагивает и продукцию Pirelli. Запрет на программное обеспечение вступит в силу в 2027 году, а на оборудование — в 2029 году.

Итальянская холдинговая компания Camfin, контролируемая Марко Тронкетти Провера и владеющая 26,4% акций Pirelli, может официально попросить Sinochem уменьшить свою долю, чтобы Pirelli смогла сохранить независимость и увеличить производственные мощности в США, где уже сейчас на компанию приходится более 20% продаж, пишет automobile-magazine.

Уточнения

Pirelli & C («Пирелли и Ко») — итальянская компания, контролируемая китайским химическим гигантом Sinochem Holdings. Один из крупнейших производителей автомобильных шин в мире (пятый по выручке в 2007 году). Штаб-квартира находится в Милане, Италия (см. Башня Пирелли).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.