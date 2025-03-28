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Сюрприз для Вашингтона: южнокорейские чеболи готовы вернуться на российский рынок

1:26
Экономика

На фоне активизации переговоров по конфликту на Украине крупные южнокорейские компании готовятся к возобновлению бизнеса в России.

Монобрендовая компания
Фото: flickr.com by Kārlis Dambrāns, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Монобрендовая компания

Россию они рассматривают как важный рынок для диверсификации, особенно на фоне растущего давления со стороны США. В 2021 году объем двусторонней торговли между Южной Кореей и Россией составил почти 30 миллиардов долларов, что делает Россию 12-м по величине экспортным рынком для Кореи, пишет "Царьград" со ссылкой на южнокорейское издание The Korea Times.

В случае снятия санкций против России корейские компании вернутся на рынок.

LG Electronics уже частично возобновила работу своего завода в Москве, чтобы наладить производственные мощности, которые простаивали с начала войны. Генеральный директор LG отметил, что компания следит за ситуацией.

Компания HD Hyundai Electric продолжает бизнес в России и примет участие в выставке электрооборудования "Электро 2025", чтобы воспользоваться спросом на восстановление энергетической инфраструктуры.

Hyundai Motor Group также изучает возможность возвращения на российский рынок. Она продала свой завод в Санкт-Петербурге, но есть возможность выкупить его обратно.

Samsung тоже рассматривает вариант возобновления своего бизнеса в России.

Уточнения

Чебо́ль (кор. 재벌?, 財閥?, чэболь) — южнокорейская форма финансово-промышленных групп. Конгломерат, представляющий собой группу формально самостоятельных фирм, находящихся в собственности определённых семей и под единым административным и финансовым контролем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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