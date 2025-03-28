Два ключа от рынка? Как планы Changan поменяют автоиндустрию Европы и Казахстана

В немецком городе Майнц подписан меморандум о взаимопонимании компанией "Астана Моторс" из Казахстана и Changan Automobile Group из Китая.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Changan CS55 Plus

Этот документ дает "Астана Моторс" право начать подготовку бизнес-плана, который станет основой для дистрибьюторского соглашения.

Компании готовы к углубленному сотрудничеству и продвижению брендов Changan, Deepal и Avatr в Польше. Это все приурочено к запуску бренда Changan в Европе под слоганом "Разделяя будущее". На церемонии подписания присутствовали бизнесмены из разных стран, включая Германию, Польшу, Великобританию и другие.

Сотрудничество между "Астана Моторс" и Changan началось в сентябре 2022 года, и автомобили Changan уже хорошо себя зарекомендовали в Казахстане. На текущий момент в республике 20 официальных дилеров, которые предлагают 9 моделей. По итогам 2024 года Changan вошел в топ-10 популярных марок в Казахстане с долей 4,4%.

"Астана Моторс" планирует расширять сеть Changan в регионе и запустить производство некоторых моделей на заводе в Алматы в II квартале 2025 года. Ли Миньцай из Changan отметил, что партнерство с "Астана Моторс" создает отличные условия для продвижения брендов в Польше.

Автомобили Changan будут поступать в Польшу из Китая, и в 2026 году в модельный ряд войдут различные кроссоверы с гибридными и электрическими двигателями. Начнут дилерскую сеть с Варшавы, а управлять дистрибуцией будут опытные местные специалисты.

Нурлан Смагулов, основатель "Астана Моторс", отметил, что цель компании — локализация производства автомобилей мировых брендов, и выразил благодарность Changan за их выбор в качестве стратегического партнера в Польше, пишет forbes.

Уточнения

Changan Automobile Group («Чанъань Отомобайл Груп») — китайская автомобилестроительная компания. Входит в число 20 крупнейших производителей государства. Штаб-квартира находится в городе центрального подчинения Чунцин. По количеству проданных автомобилей в 2021 году (2,301 млн) компания заняла 4-е место в КНР.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.