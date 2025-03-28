Инфляция под прицелом: укрепление рубля может оказаться миражом

1:34 Your browser does not support the audio element. Экономика

Доллар может снова подорожать до конца весны, если не будет прогресса в урегулировании конфликта между Россией и Украиной.

Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стопки монет

Ведущий аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева объяснила, что оптимизм инвесторов после инаугурации Дональда Трампа уже повлиял на курс, но теперь все ждут конкретных результатов. Рубль укрепился с января благодаря нескольким факторам, включая победу Трампа, что улучшило настроения инвесторов, а также сезонный спад в спросе на валюту со стороны импортеров, пишет URA.RU.

В дальнейшем, скорее всего, укрепление рубля завершится на уровне около 80 рублей за доллар. Весенние экспортные потоки будут меньше из-за снижения цен на нефть и последних санкций от администрации Байдена. Ожидается, что спрос на иностранную валюту со стороны импортеров и населения постепенно возрастет.

Что касается инфляции, то укрепление рубля может временно снизить цены на дорогие импортные товары, но в целом импорт остается дорогим из-за дополнительных издержек. В марте инфляция замедлилась, и такая тенденция, похоже, сохранится. Укрепление рубля может повлиять на товары длительного пользования, так как покупатели могут отложить покупки в ожидании более выгодных условий. В то же время спрос на повседневные товары останется высоким, благодаря росту зарплат и низкому уровню безработицы.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio «вздутие») — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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