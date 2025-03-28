Забудьте про доллар: золото показало, кто настоящий король инвестиций

0:57 Your browser does not support the audio element. Экономика

На Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) золото установило новый рекорд стоимости. Текущие котировки драгоценного металла находятся на уровне $3065,9 за тройскую унцию, в то время как в ходе торгов цена доходила до $3310.

Фото: responsiblemines.org by Alliance for Responsible Mining, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Золото

Рубеж в $3000 за унцию был преодолен ещё 14 марта, и с тех пор спрос на золото продолжает расти.

Главными факторами роста эксперты называют усиление экономической нестабильности, вызванное торговыми войнами и опасениями глобальной рецессии.

Традиционно в периоды кризиса золото рассматривается как надежный инструмент хеджирования, позволяющий инвесторам сохранить покупательную способность своих активов.

В условиях неопределённости интерес к этому драгоценному металлу возрастает, что неизбежно поднимает его цену.

Уточнения

Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.



Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.



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