Забудьте про доллар: золото показало, кто настоящий король инвестиций

На Нью-Йоркской товарной бирже (Comex) золото установило новый рекорд стоимости. Текущие котировки драгоценного металла находятся на уровне $3065,9 за тройскую унцию, в то время как в ходе торгов цена доходила до $3310.
Рубеж в $3000 за унцию был преодолен ещё 14 марта, и с тех пор спрос на золото продолжает расти.
Главными факторами роста эксперты называют усиление экономической нестабильности, вызванное торговыми войнами и опасениями глобальной рецессии.
Традиционно в периоды кризиса золото рассматривается как надежный инструмент хеджирования, позволяющий инвесторам сохранить покупательную способность своих активов.
В условиях неопределённости интерес к этому драгоценному металлу возрастает, что неизбежно поднимает его цену.
Зо́лото — благородный металл жёлто-оранжевого цвета.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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