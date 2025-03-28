Валютные войны: ЕС готовит евро к бою с долларом Трампа

2:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

Политика США всё сильнее влияет на глобальную финансовую систему, вызывая нестабильность и вынуждая другие страны искать альтернативы доллару.

Фото: commons.wikimedia.org by Lionel Allorge, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Евро

После возвращения Дональда Трампа его экономическая стратегия, основанная на протекционизме и санкционном давлении, привела к росту напряжённости на мировых рынках.

Несмотря на доминирующую роль доллара, евро постепенно укрепляет свои позиции. Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард заявила на закрытой встрече Еврогруппы, что ЕС стремится усилить влияние своей валюты.

По данным Международного валютного фонда, на евро сейчас приходится около 25% мировых резервов — рост за последние полгода говорит о том, что доверие к европейской валюте растет.

Евро как экономическое оружие

Евро не только средство расчетов, но и потенциальный инструмент геополитического влияния. США активно используют доллар для введения санкций, но ЕС рассматривает возможность перевода внешней торговли на евро. Этот шаг позволил бы снизить зависимость от американской финансовой системы и ослабить влияние Вашингтона на мировую экономику.

Такая стратегия может изменить баланс сил в международных финансах. Европейский союз уже обсуждает возможность углубления интеграции финансовых рынков, что сделает евро еще более привлекательным для инвесторов.

Ослабление доллара: временный спад или начало конца?

Пока экономика США сталкивается с неопределенностью, евро постепенно укрепляется. С момента переизбрания Трампа курс EUR/USD вырос на 4,5%. Многие инвесторы ищут стабильность, и ЕС может предложить им предсказуемые условия.

Однако евро пока не обладает всей инфраструктурой, необходимой для полноценной конкуренции с долларом. Для этого необходимо создание единого рынка еврооблигаций и институциональные реформы.

Тем не менее, постепенное усиление европейской валюты может привести к изменению мировой финансовой системы уже в ближайшее десятилетие.

Уточнения

Е́вро (знак валюты — €, банковский код: EUR) — официальная валюта 20 стран «еврозоны» (Австрии, Бельгии, Германии, Греции, Ирландии, Испании, Италии, Кипра, Латвии, Литвы, Люксембурга, Мальты, Нидерландов, Португалии, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Эстонии).



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