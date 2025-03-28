Забудьте про анализ рынка: эти ETF от Vanguard сами приумножат ваш капитал

Пока некоторые акции восстанавливаются после последнего падения, ключевые рыночные индексы, включая S&P 500 и Nasdaq Composite, остаются значительно ниже своих недавних вершин. Это создаёт отличную возможность для тех, кто ждал удачного момента для входа в рынок.
Оптимальный способ начать инвестировать — это биржевые фонды (ETF). Они работают как обычные акции: их можно купить и продать в любой момент торгов. Но в отличие от отдельных бумаг, каждый ETF содержит сразу несколько акций, формируя диверсифицированный портфель. Это удобно для инвесторов, у которых нет времени глубоко анализировать рынок.
Фонды от Vanguard считаются одними из лучших благодаря низким расходам на управление. Комиссии ETF могут со временем "съедать" прибыль, но у Vanguard они минимальны, что делает их отличным вариантом для долгосрочных инвестиций.
Vanguard 500 ETF (VOO) — фонд, следящий за индексом S&P 500, который включает крупнейшие компании США. Он считается эталоном фондового рынка и обеспечивает стабильный рост.
Vanguard Growth ETF (VUG) — фонд, ориентированный на компании с высоким потенциалом роста. В его составе около 180 быстрорастущих компаний, большинство из которых из технологического сектора.
Исторически эти фонды показывают высокую доходность: за последние 10 лет VOO приносил в среднем 12,9% в год, а VUG — 15,1%.
Чтобы добиться успеха, важно инвестировать регулярно, а не разово. Метод усреднения стоимости (DCA) помогает сгладить колебания рынка: при падении цены вы покупаете больше акций, а при росте — продолжаете наращивать капитал.
Долгосрочная стратегия работает лучше, чем попытки предугадать рынок. Исследования показывают, что рынок устанавливает новые рекорды в 7% торговых дней, а многие из этих рекордов становятся новыми уровнями поддержки, от которых S&P 500 уже не откатывается.
Поэтому регулярные инвестиции в надежные ETF — один из самых эффективных способов создания капитала.
Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.
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