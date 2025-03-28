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Забудьте про анализ рынка: эти ETF от Vanguard сами приумножат ваш капитал

2:28
Экономика

Пока некоторые акции восстанавливаются после последнего падения, ключевые рыночные индексы, включая S&P 500 и Nasdaq Composite, остаются значительно ниже своих недавних вершин. Это создаёт отличную возможность для тех, кто ждал удачного момента для входа в рынок.

Веер из долларов в руке
Фото: commons.wikimedia.org by Milad Mosapoor, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
Веер из долларов в руке

Оптимальный способ начать инвестировать — это биржевые фонды (ETF). Они работают как обычные акции: их можно купить и продать в любой момент торгов. Но в отличие от отдельных бумаг, каждый ETF содержит сразу несколько акций, формируя диверсифицированный портфель. Это удобно для инвесторов, у которых нет времени глубоко анализировать рынок.

Почему стоит выбрать Vanguard ETF?

Фонды от Vanguard считаются одними из лучших благодаря низким расходам на управление. Комиссии ETF могут со временем "съедать" прибыль, но у Vanguard они минимальны, что делает их отличным вариантом для долгосрочных инвестиций.

Два топовых ETF Vanguard

Vanguard 500 ETF (VOO) — фонд, следящий за индексом S&P 500, который включает крупнейшие компании США. Он считается эталоном фондового рынка и обеспечивает стабильный рост.

Vanguard Growth ETF (VUG) — фонд, ориентированный на компании с высоким потенциалом роста. В его составе около 180 быстрорастущих компаний, большинство из которых из технологического сектора.

Исторически эти фонды показывают высокую доходность: за последние 10 лет VOO приносил в среднем 12,9% в год, а VUG — 15,1%.

Как грамотно инвестировать в ETF?

Чтобы добиться успеха, важно инвестировать регулярно, а не разово. Метод усреднения стоимости (DCA) помогает сгладить колебания рынка: при падении цены вы покупаете больше акций, а при росте — продолжаете наращивать капитал.

Долгосрочная стратегия работает лучше, чем попытки предугадать рынок. Исследования показывают, что рынок устанавливает новые рекорды в 7% торговых дней, а многие из этих рекордов становятся новыми уровнями поддержки, от которых S&P 500 уже не откатывается.

Поэтому регулярные инвестиции в надежные ETF — один из самых эффективных способов создания капитала.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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