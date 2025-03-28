Это грабёж! Сделка Украины и США о полезных ископаемых вряд ли состоится

Заключение соглашения с США о полезных ископаемых, скорее всего, не состоится на следующей неделе.
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times. По информации издания, украинские чиновники сообщают, что юридические советники правительства Украины все еще изучают проект документа, предоставленный Вашингтоном 23 марта.
При этом некоторые украинские политики называют предложение США "грабежом". Они выражают опасения, что сделка может подорвать суверенитет Украины, увеличив её зависимость от США, а также превратиться в механизм вывода прибыли за границу.
Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.
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