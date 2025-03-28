Это грабёж! Сделка Украины и США о полезных ископаемых вряд ли состоится

0:42 Your browser does not support the audio element. Экономика

Заключение соглашения с США о полезных ископаемых, скорее всего, не состоится на следующей неделе.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Подписание договора

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британскую газету Financial Times. По информации издания, украинские чиновники сообщают, что юридические советники правительства Украины все еще изучают проект документа, предоставленный Вашингтоном 23 марта.

При этом некоторые украинские политики называют предложение США "грабежом". Они выражают опасения, что сделка может подорвать суверенитет Украины, увеличив её зависимость от США, а также превратиться в механизм вывода прибыли за границу.

Уточнения

Сде́лка — действия дееспособных граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.





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