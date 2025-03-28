В США туалетная бумага станет роскошью? Кризис в производстве не за горами

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Туалетная бумага может исчезнуть с полок магазинов в США.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Туалетная бумага

Повышение пошлин на канадскую древесину хвойных пород, инициированное президентом Дональдом Трампом, может привести к неожиданным последствиям и нарушить производство товаров первой необходимости для ванной комнаты, сообщает Bloomberg.

Администрация Трампа планирует увеличить пошлины на канадскую древесину до 27%, а затем, возможно, и более чем на 50%. Это может негативно сказаться на доступности северной отбеленной крафт-целлюлозы хвойных пород (NBSK), которая является важным компонентом для производства туалетной бумаги и бумажных полотенец.

По информации отраслевых участников и наблюдателей, налоги на импорт пиломатериалов могут привести к банкротству некоторых лесопильных заводов, что снизит поставки древесной щепы для производства целлюлозы. Это может привести к временному закрытию предприятий и снижению производства сырья.

Уточнения

Тари́ф (от араб. تعريف‎ — «определение») или устар. та́кса (от нем. Тахе ← лат. taxare — «оценивать») — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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