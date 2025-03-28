Удар по импортёрам и экспортёрам! Как планы США по штрафам на грузовые суда изменят цепочку поставок в мире

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Океанский перевозчик Atlantic Container Line предупреждает, что штрафы, которые правительство США планирует наложить на грузовые суда китайского производства, могут вынудить компанию покинуть Соединенные Штаты.

Фото: unsplash.com by chuttersnap, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ перевозки

Это, в свою очередь, нарушит баланс мировой цепочки поставок и может привести к росту цен на грузоперевозки, которых не наблюдалось со времен пандемии.

Генеральный директор ACL Эндрю Эбботт заявил, что это ударит по американским экспортерам и импортерам гораздо сильнее, чем по кому-либо другому. Он отметил, что если ситуация не изменится, компания рискует обанкротиться.

Более 300 торговых групп и заинтересованных сторон выразили опасения, что США не смогут выиграть экономическую войну, в которой основное внимание будет уделено океанским перевозчикам с судами китайского производства. По прогнозам, суда китайского производства скоро будут составлять 98% торговых судов в мировом океане, пишет CNBC.

Уточнения

Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.



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