Удар по импортёрам и экспортёрам! Как планы США по штрафам на грузовые суда изменят цепочку поставок в мире

Океанский перевозчик Atlantic Container Line предупреждает, что штрафы, которые правительство США планирует наложить на грузовые суда китайского производства, могут вынудить компанию покинуть Соединенные Штаты.
Это, в свою очередь, нарушит баланс мировой цепочки поставок и может привести к росту цен на грузоперевозки, которых не наблюдалось со времен пандемии.
Генеральный директор ACL Эндрю Эбботт заявил, что это ударит по американским экспортерам и импортерам гораздо сильнее, чем по кому-либо другому. Он отметил, что если ситуация не изменится, компания рискует обанкротиться.
Более 300 торговых групп и заинтересованных сторон выразили опасения, что США не смогут выиграть экономическую войну, в которой основное внимание будет уделено океанским перевозчикам с судами китайского производства. По прогнозам, суда китайского производства скоро будут составлять 98% торговых судов в мировом океане, пишет CNBC.
Штраф (от нем. die Strafe) — узаконенное наказание за правонарушение. Обычно в виде денежного взыскания, как правило, в пользу государства, назначаемое за совершение проступка.
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