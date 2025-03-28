Закулисье Борца: как иностранные акционеры пытались перехитрить закон

1:07 Your browser does not support the audio element. Экономика

По требованию Генеральной прокуратуры 100% долей стратегической группы "Борец" переданы в собственность государства.

Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Молоток

В эту группу входит лысьвенский завод нефтяного машиностроения (ООО "Лысьванефтемаш"). Судебное решение Арбитражного суда Калининградской области подлежит немедленному исполнению.

Согласно информации, размещенной в документах суда, иск о возврате в государственную собственность 100% долей группы компаний "Борец" был удовлетворен. Установлено, что активами производства, в нарушение законодательства, владеют иностранцы, среди которых выделяется бывший акционер ЮКОСа, иноагент Леонид Невзлин, который был осужден к пожизненному сроку за убийства.

Надзорные органы также выявили факты вывода финансовых активов стратегических предприятий за границу в прошлом году на сумму, превышающую 2 миллиарда рублей. Информация от URA. RU указывает на то, что ответчики пытались замаскировать свои действия, изменив юрисдикцию с Кипра на Россию.

Уточнения

Арбитра́жный суд — постоянно действующий орган государственной власти, осуществляющий правосудие в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.