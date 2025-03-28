Валюта, акции, облигации: на чём зарабатывают россияне

1:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центробанк России отмечает, что за последние два года российские инвесторы, как взрослые, так и молодые, начали лучше осознавать особенности и риски инвестиционной деятельности.

Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Концепция экономики

В 2024 году более 80% респондентов понимают, что стоимость акций и облигаций может как расти, так и падать, а половина признает, что вложения на фондовом рынке более рискованны, чем депозиты в банке. При этом наблюдается рост осознания этих аспектов.

Тем не менее, инвестиционная активность населения осталась почти на прежнем уровне: только 13% россиян осуществляли инвестиционные операции, что на 2 процентных пункта больше, чем в 2022 году. Наиболее популярными инвестиционными инструментами являются российские акции (64%) и валюта (33%). Зарубежными акциями торговали 26% инвесторов.

Среди тех, кто делал инвестиции за последние 3-5 лет, больше мужчин (18% от общего числа респондентов), молодых людей до 30 лет (27%), людей с высшим образованием (17%), с высокими доходами (31%), а также москвичей и жителей крупных городов (20%). Также 27% самозанятых и 30% руководителей занимаются инвестициями.

В группе молодых людей от 18 до 22 лет каждый четвертый интересуется инвестициями, однако в этой категории также нет значительных изменений за последние два года. Исследование проводилось среди 3 тысяч респондентов, представляющих население России старше 18 лет, и 1 тысячи молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет из 207 городов и сел, пишет РБК.

Уточнения

Инвести́ции (англ. Investment) — размещение капитала с целью получения прибыли. Если проект убыточен — инвестиции могут быть утрачены полностью или частично.





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