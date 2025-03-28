320 рабочих мест и экспорт в Китай: как миллионный проект изменит Башкирию

0:56 Your browser does not support the audio element. Экономика

На совещании "Инвестиционный час" у главы Башкирии был представлен проект строительства маслоэкстракционного завода.

Фото: freepik.com by chandlervid85, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Подсолнечное масло

Предприятие планируется создать с поддержкой турецких и китайских инвесторов, а стоимость проекта составляет 7 млрд рублей, как сообщил директор компании "Абсолют Альянс" Алим Чочаев.

На заводе будет линия экстракции растительного масла, а также участки для хранения сырья и готовой продукции. Ожидается, что новое предприятие обеспечит рабочими местами 320 сотрудников. Масло, производимое на заводе, планируется продавать как в России, так и на экспорт, преимущественно в Китай.

На данный момент информация о том, какие именно компании из Китая и Турции готовы инвестировать в проект и какую долю финансирования они обеспечат, не раскрыта, пишет РБК.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).



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