Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Пятнистые светлячки атакуют: как это повлияет на сельское хозяйство Пенсильвании?
Рыбий жир уже не тот: вся правда о самых популярных добавках
Храпит, как дедушка после борща? Разбираемся, когда кошачий храп — норма, а когда тревога
Шипящее разочарование: это масло превратит вашу яичницу в отраву — не делайте так
Секрет опытных хозяек: зачем добавлять уксус при стирке
G-Power переиграли всех: теперь даже у семейного авто под капотом живёт маленький ураган
Тина Канделаки предложила неожиданную кандидатуру на роль Путина
Шумный Сен-Тропе и тихая Умбрия: какие места остаются вне поля зрения туристов
Угревая сыпь исчезнет навсегда, если делать эти простые вещи

В банках или под подушкой? Как изменился подход россиян к сбережениям в 2024 году

1:16
Экономика

С 2022 по 2024 год доля российских домохозяйств, имеющих сбережения, возросла с 72,9% до 75,5%.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Также увеличилась медианная сумма сбережений: с ₽20 тыс. до ₽30 тыс., а средняя сумма поднялась с ₽115 тыс. до ₽145 тыс. Эти данные представлены зампредом Банка России Алексеем Заботкиным на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому обследованию домохозяйств по потребительским финансам.

Наиболее популярным способом хранения свободных средств остается банковский счет — 75,4% домохозяйств предпочитают держать сбережения именно там. В то же время доля домохозяйств, обладающих акциями или облигациями, немного снизилась с 1,6% в 2022 году до 1,4% в 2024-м. Вложения в ПИФы, криптовалюту, НПФ, металлические счета и электронные кошельки находятся в диапазоне от 0,8% до 0,2%, пишет РБК.

Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Красота и стиль
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым Аудио 
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Недвижимость
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир Аудио 
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Еда и рецепты
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Последние материалы
Храпит, как дедушка после борща? Разбираемся, когда кошачий храп — норма, а когда тревога
Шипящее разочарование: это масло превратит вашу яичницу в отраву — не делайте так
Секрет опытных хозяек: зачем добавлять уксус при стирке
G-Power переиграли всех: теперь даже у семейного авто под капотом живёт маленький ураган
Тина Канделаки предложила неожиданную кандидатуру на роль Путина
Шумный Сен-Тропе и тихая Умбрия: какие места остаются вне поля зрения туристов
В банках или под подушкой? Как изменился подход россиян к сбережениям в 2024 году
Угревая сыпь исчезнет навсегда, если делать эти простые вещи
Забудьте про котлеты — вот как можно вкусно использовать фарш
Как березовый сок возвращает силы и омолаживает кожу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.