В банках или под подушкой? Как изменился подход россиян к сбережениям в 2024 году

1:16 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2022 по 2024 год доля российских домохозяйств, имеющих сбережения, возросла с 72,9% до 75,5%.

Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Деньги

Также увеличилась медианная сумма сбережений: с ₽20 тыс. до ₽30 тыс., а средняя сумма поднялась с ₽115 тыс. до ₽145 тыс. Эти данные представлены зампредом Банка России Алексеем Заботкиным на пресс-конференции, посвященной Всероссийскому обследованию домохозяйств по потребительским финансам.

Наиболее популярным способом хранения свободных средств остается банковский счет — 75,4% домохозяйств предпочитают держать сбережения именно там. В то же время доля домохозяйств, обладающих акциями или облигациями, немного снизилась с 1,6% в 2022 году до 1,4% в 2024-м. Вложения в ПИФы, криптовалюту, НПФ, металлические счета и электронные кошельки находятся в диапазоне от 0,8% до 0,2%, пишет РБК.

Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



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