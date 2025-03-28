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Северный поток обречён: США ставят крест на российском газе в Европе

0:58
Экономика

Аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков заявил, что США не заинтересованы в восстановлении газопроводов "Северный поток". Это мешает их планам по удвоению экспорта СПГ в Европу.

Компания Nord Stream
Фото: wikimedia.org by Петр Махонин, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Компания Nord Stream

Ранее Сергей Лавров сообщил, что Россия и США ведут диалог по этому вопросу, что вызвало недовольство ЕС.

По словам Юшкова, без американцев и европейцев газопроводы не запустить: санкции против "Северного потока-2" ввёл Вашингтон, а разрешение на его работу должен выдать немецкий регулятор.

"США хотят полностью убрать российский газ с европейского рынка, а европейцы, которым поставки были бы выгодны, даже не обсуждают это", — отметил эксперт.

Юшков считает, что Вашингтон может смягчить санкции, но не в газовой сфере, а в финансовой — например, ослабив ограничения для российских банков, пишет "Рамблер".

Уточнения

«Се́верный пото́к — 2» (англ  «Nord Stream 2») — недействующий после диверсии магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море длиной 1234 км (2468 км по двум ниткам). Представляет собой расширение газопровода «Северный поток».

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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