За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину

Центробанк России опубликовал свежие данные о международных резервах страны. Согласно отчету, к 21 марта 2025 года их объем достиг 650,4 миллиарда долларов.
Это означает, что всего за неделю запасы увеличились на 8,5 миллиарда долларов, что эквивалентно росту в 1,3%.
По словам представителей регулятора, основной причиной такого увеличения стала положительная переоценка активов.
В динамике за последний месяц также наблюдается устойчивый рост: 28 февраля резервы составляли 632,4 миллиарда долларов, 7 марта — 639,1 миллиарда, а к 14 марта достигли 641,9 миллиарда.
Эксперты отмечают, что текущая тенденция укрепляет финансовую устойчивость страны, а дальнейшие изменения будут зависеть от макроэкономической ситуации и валютных колебаний.
Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?