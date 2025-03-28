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За неделю резервы России подскочили на миллиарды: Центробанк раскрыл причину

1:09
Экономика

Центробанк России опубликовал свежие данные о международных резервах страны. Согласно отчету, к 21 марта 2025 года их объем достиг 650,4 миллиарда долларов.

Центральный банк России
Фото: commons.wikimedia.org by Ludvig14, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Центральный банк России

Это означает, что всего за неделю запасы увеличились на 8,5 миллиарда долларов, что эквивалентно росту в 1,3%.

По словам представителей регулятора, основной причиной такого увеличения стала положительная переоценка активов.

В динамике за последний месяц также наблюдается устойчивый рост: 28 февраля резервы составляли 632,4 миллиарда долларов, 7 марта — 639,1 миллиарда, а к 14 марта достигли 641,9 миллиарда.

Эксперты отмечают, что текущая тенденция укрепляет финансовую устойчивость страны, а дальнейшие изменения будут зависеть от макроэкономической ситуации и валютных колебаний.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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