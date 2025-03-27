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Не работаю, но получаю: россияне могут получать пособия даже после потери работы

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Экономика

Даже если человек потерял работу, он всё равно может получить выплаты по больничному. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

компьютер
Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag
компьютер

Эксперт пояснил, что пособие по временной нетрудоспособности относится к системе социального страхования, а значит, распространяется не только на трудоустроенных граждан.

В случае увольнения больничный лист может быть оплачен, если он был оформлен в течение 30 дней после прекращения трудового договора, пишет сайт aif.ru.

Размер компенсации составит 60% от среднего заработка за два предыдущих года. При этом первые три дня больничного финансирует последний работодатель, а оставшуюся сумму выплачивает Социальный фонд России.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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