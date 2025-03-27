Не работаю, но получаю: россияне могут получать пособия даже после потери работы

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

Даже если человек потерял работу, он всё равно может получить выплаты по больничному. Об этом рассказал доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Эксперт пояснил, что пособие по временной нетрудоспособности относится к системе социального страхования, а значит, распространяется не только на трудоустроенных граждан.

В случае увольнения больничный лист может быть оплачен, если он был оформлен в течение 30 дней после прекращения трудового договора, пишет сайт aif.ru.

Размер компенсации составит 60% от среднего заработка за два предыдущих года. При этом первые три дня больничного финансирует последний работодатель, а оставшуюся сумму выплачивает Социальный фонд России.

Уточнения

Листок нетрудоспособности (больничный лист или больничный) — документ, подтверждающий временную нетрудоспособность гражданина.



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