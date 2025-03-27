Большие данные или кибератаки? В центре внимания три профессии, без которых прогресс остановится

0:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

Искусственный интеллект обращает внимание на важность профессии инженера, который специализируется на алгоритмах, нейронных сетях и обучении.

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Эти специалисты будут востребованы в будущем для создания сложных систем в области здравоохранения, финансов и мобильности, обеспечивая персонализированные решения и оптимизацию процессов.

В области науки о данных и аналитики растет потребность в аналитиках данных и ученых, которые могут обрабатывать и интерпретировать большие объемы информации. Эти специалисты помогают организациям принимать стратегически важные решения и предсказывать рыночные тренды.

С учетом увеличения рисков кибератак, специалисты по кибербезопасности станут необходимыми для защиты конфиденциальной информации компаний и правительств. Они разрабатывают надежные системы безопасности и оперативно реагируют на угрозы, пишет iclnoticias.

Уточнения

Инжене́р (фр. ingénieur ← от лат. ingenium — способности, изобретательность) — специалист, осуществляющий инженерную деятельность.





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