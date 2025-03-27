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ЕС непреклонен: возвращения российских банков в SWIFT не будет

Экономика

Европейский союз подтвердил, что не рассматривает возможность отмены санкций против России и не планирует возвращать российские банки в международную платежную систему SWIFT. Такой вывод сделал портал Euractiv, ссылаясь на осведомленные источники.

Европейский союз
Фото: commons.wikimedia.org by European Commission, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Европейский союз

Как отмечает издание, сохранение ограничений может затруднить реализацию договоренностей, которых Россия и США достигли в ходе переговоров в Саудовской Аравии.

Напомним, что в рамках санкционного давления Евросоюз ранее отключил от SWIFT 13 банков из России.

Официальные лица ЕС не дают комментариев по поводу возможного пересмотра санкционной политики, что свидетельствует о твёрдом намерении Брюсселя сохранить нынешний режим ограничений, пишет argumenti.ru.

Уточнения

SWIF — международная межбанковская система передачи финансовой информации и совершения платежей. 

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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