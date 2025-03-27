Рекламный рынок России: такого мощного роста не ожидал никто

В 2024 году российский рекламный рынок продемонстрировал внушительный рост, достигнув объема 904 млрд рублей — на 24% больше, чем в предыдущем году. Эти данные были представлены комиссией экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России (АКАР).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Стопки монет на столе

Среди наиболее динамично растущих сегментов лидером стала наружная реклама (Out of Home), показавшая прирост в 45% в первой половине года. Видеореклама увеличилась на 23%, аудиореклама — на 22%, а интернет-сервисы — также на 22%. Реклама в издательском бизнесе продемонстрировала более скромный, но всё же заметный рост — 6%.

С точки зрения финансовых показателей лидером остается реклама в интернет-сервисах: с января по июнь на нее было потрачено 470,2 млрд рублей. Следом идет видеореклама (284,8 млрд рублей), а замыкает тройку лидеров сегмент Out of Home (97,1 млрд рублей). На рекламу в издательском бизнесе и аудиорекламу пришлось 27 млрд и 24,6 млрд рублей соответственно.

Общий объем российского рынка маркетинговых коммуникаций в 2024 году превысил 2,1 трлн рублей, что на четверть больше, чем в 2023 году, пишут "Известия".

Вице-президент АКАР Сергей Веселов отметил, что столь высокий рост оказался неожиданным даже для экспертов.

"Если в 2023 году активное развитие рынка можно было объяснить эффектом низкой базы после кризиса 2022 года, то текущая динамика в 24% стала приятным сюрпризом и превзошла ожидания".

Уточнения

Рекла́ма (от фр. réclame — букв. выкрикивать через нем. Reklame) — направление в маркетинговых коммуникациях, в рамках которого производится распространение информации для привлечения внимания к объекту рекламирования, с целью формирования или поддержания интереса к нему.



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