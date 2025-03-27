Что скрывает новая купюра в 100 дирхамов? Банкнота с использованием передовых технологий ОАЭ

1:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк Объединенных Арабских Эмиратов представил новую полимерную банкноту номиналом 100 дирхамов (около 2300 рублей).

Фото: freepik.com by Racool_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Кошелёк

На лицевой стороне новой банкноты изображен национальный форт Ум-эль-Кувейн, который символизирует связь между прошлым и настоящим. На обратной стороне представлены порт Фуджейра и проект Etihad Rail, железнодорожная сеть протяженностью 1200 километров, которая соединяет крупные города всех семи эмиратов

В предыдущем дизайне банкноты, который был впервые введен в 1982 году и обновлен в 2015 году, изображены форт Аль-Фахиди и Всемирный торговый центр в Дубае. Новая банкнота сохранит характерный розово-красный цвет и будет украшена графикой и текстами, выполненными с использованием передовых технологий печати.

Кроме того, новая банкнота оснащена улучшенными защитными функциями, включая многоцветный защитный чип KINEGRAM COLORS, что значительно уменьшает риск подделок. Переход на полимерные материалы делает эти банкноты более прочными, ожидается, что они будут служить как минимум в два раза дольше, чем их бумажные аналоги.

Также стоит отметить, что на новой банкноте будут обозначены символы шрифтом Брайля, что поможет людям с нарушениями зрения распознавать номинал банкноты. Халед Мохамед Балама, управляющий Центральным банком ОАЭ, подчеркнул, что выпуск новой банкноты приурочен к празднованию Ид аль-Фитр и отражает стремление страны к устойчивому развитию, а также уважение к ее историческому наследию, пишет timeoutdubai.

Уточнения

Шрифт Брайля (фр. Braille) — рельефно-точечный тактильный шрифт, предназначенный для письма и чтения незрячими и плохо видящим людям. Разработан в 1824 году французом Луи Брайлем (фр. Louis Braille), сыном сапожника.



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