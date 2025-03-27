Экологи бьют тревогу: пластиковый след Coca-Cola растет

2:59 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным экологической организации Oceana, к 2030 году Coca-Cola будет ежегодно выбрасывать более 600 000 тонн пластика в океаны и водные пути по всему миру. Это эквивалент почти 220 миллиардам бутылок, что достаточно, чтобы заполнить желудки 18 миллионов китов.

Фото: commons.wikimedia.org by Kjetil Ree, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Coca-Cola - Кока-кола

Пластиковая угроза: как Coca-Cola стала главным загрязнителем

Проблема пластикового загрязнения привлекает все больше внимания, особенно в связи с ростом опасений по поводу микропластика, который ученые связывают с раковыми заболеваниями, бесплодием и болезнями сердца.

"Coca-Cola, безусловно, является крупнейшим производителем и продавцом напитков в мире. Именно поэтому их вклад в загрязнение океанов имеет колоссальное значение.", — отмечает руководитель кампании Oceana Мэтт Литтлджон.

По данным исследования в журнале Science Advances (2024), Coca-Cola возглавляет список крупнейших пластиковых загрязнителей планеты, обгоняя PepsiCo, Nestlé и Danone. В 2023 году компания произвела 4,13 миллиона тонн пластика, и эта цифра только растет.

Как сократить пластиковый след?

Oceana считает, что многоразовая упаковка — лучший способ сократить пластиковые отходы. Например:

Стеклянные бутылки можно использовать до 50 раз

Усиленный ПЭТ (пластик) выдерживает до 25 повторных использований

В 2022 году Coca-Cola заявила, что к 2030 году 25% упаковки будет многоразовой. Однако в декабре 2024 года компания изменила стратегию, отказавшись от этого обещания и сделав упор на переработку.

Переработка — не решение?

Экологи критикуют такой подход: переработка не устраняет основную проблему - огромное производство одноразового пластика.

"Переработка — это хорошо, но если вы используете переработанный пластик для создания нового одноразового пластика, это не решает проблему", — объясняет Литтлджон.

Пластик производится из нефти, а значит, его массовое производство неразрывно связано с изменением климата.

Есть ли надежда?

Несмотря на тревожные прогнозы, Oceana верит, что Coca-Cola может стать лидером устойчивого производства. В ряде стран — например, в Бразилии, Германии, Нигерии и некоторых штатах США (Техас)— компания уже активно использует многоразовую упаковку.

"У них есть возможность развить это и проложить путь для всей отрасли", — подчеркивает Литтлджон.

Но сделает ли Coca-Cola правильный выбор — или океаны продолжат наполняться их пластиком?

Уточнения

Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.



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