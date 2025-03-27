Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ранние пробуждения без будильника: повод волноваться или знак здоровья
Сладкая ловушка: почему эти 6 завтраков обрекают вас на голод и лишний вес
Инвесторы в шоке: 26,6% падение акций Русагро после скандала с мошенничеством
Мария Погребянк приняла извинения Виталия Милонова: ценю взвешенный диалог
Как продлить стойкость макияжа на весь день - секрет в правильной базе
Пятнистые светлячки атакуют: как это повлияет на сельское хозяйство Пенсильвании?
Рыбий жир уже не тот: вся правда о самых популярных добавках
Храпит, как дедушка после борща? Разбираемся, когда кошачий храп — норма, а когда тревога
Шипящее разочарование: это масло превратит вашу яичницу в отраву — не делайте так

Экологи бьют тревогу: пластиковый след Coca-Cola растет

2:59
Экономика

По данным экологической организации Oceana, к 2030 году Coca-Cola будет ежегодно выбрасывать более 600 000 тонн пластика в океаны и водные пути по всему миру. Это эквивалент почти 220 миллиардам бутылок, что достаточно, чтобы заполнить желудки 18 миллионов китов.

Coca-Cola - Кока-кола
Фото: commons.wikimedia.org by Kjetil Ree, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Coca-Cola - Кока-кола

Пластиковая угроза: как Coca-Cola стала главным загрязнителем

Проблема пластикового загрязнения привлекает все больше внимания, особенно в связи с ростом опасений по поводу микропластика, который ученые связывают с раковыми заболеваниями, бесплодием и болезнями сердца.

"Coca-Cola, безусловно, является крупнейшим производителем и продавцом напитков в мире. Именно поэтому их вклад в загрязнение океанов имеет колоссальное значение.", — отмечает руководитель кампании Oceana Мэтт Литтлджон.

По данным исследования в журнале Science Advances (2024), Coca-Cola возглавляет список крупнейших пластиковых загрязнителей планеты, обгоняя PepsiCo, Nestlé и Danone. В 2023 году компания произвела 4,13 миллиона тонн пластика, и эта цифра только растет.

Как сократить пластиковый след?

Oceana считает, что многоразовая упаковка — лучший способ сократить пластиковые отходы. Например:

  • Стеклянные бутылки можно использовать до 50 раз

  • Усиленный ПЭТ (пластик) выдерживает до 25 повторных использований

В 2022 году Coca-Cola заявила, что к 2030 году 25% упаковки будет многоразовой. Однако в декабре 2024 года компания изменила стратегию, отказавшись от этого обещания и сделав упор на переработку.

Переработка — не решение?

Экологи критикуют такой подход: переработка не устраняет основную проблему - огромное производство одноразового пластика.

"Переработка — это хорошо, но если вы используете переработанный пластик для создания нового одноразового пластика, это не решает проблему", — объясняет Литтлджон.

Пластик производится из нефти, а значит, его массовое производство неразрывно связано с изменением климата.

Есть ли надежда?

Несмотря на тревожные прогнозы, Oceana верит, что Coca-Cola может стать лидером устойчивого производства. В ряде стран — например, в Бразилии, Германии, Нигерии и некоторых штатах США (Техас)— компания уже активно использует многоразовую упаковку.

"У них есть возможность развить это и проложить путь для всей отрасли", — подчеркивает Литтлджон.

Но сделает ли Coca-Cola правильный выбор — или океаны продолжат наполняться их пластиком?

Уточнения

Микропластик — это не особый вид пластмассы, а любой тип пластикового фрагмента длиной менее 5 мм. Микропластик с гранулометрическим составом от 100 нм до 5 мм считается опасными для окружающей среды.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Оливия Мочалова
Оливия Мочалова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Красота и стиль
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся Аудио 
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Наука и техника
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним Аудио 
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Популярное
Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир

Мошенники атакуют рынок аренды с новой стороны — теперь жертвами становятся и собственники квартир. Как они действуют и как не попасть в ловушку?

Новая ловушка на рынке аренды: теперь охотятся за владельцами квартир
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Психолог объяснила разницу поведения Манукяна с Бузовой и Краймбрери
Кишечник скажет спасибо: эти семена заменяют чиа и работают быстрее
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
США готовы прогнуть Европу: что стоит за угрозой подключения SWIFT для РФ? Дмитрий Плотников США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер
Океанское дно оказалось только фасадом: что скрывается под ним
Сухой корм утром, влажный вечером: схема, о которой забывают
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Хруст слышно даже в соседней комнате: чебуреки за 10 минут
Последние материалы
Храпит, как дедушка после борща? Разбираемся, когда кошачий храп — норма, а когда тревога
Шипящее разочарование: это масло превратит вашу яичницу в отраву — не делайте так
Секрет опытных хозяек: зачем добавлять уксус при стирке
G-Power переиграли всех: теперь даже у семейного авто под капотом живёт маленький ураган
Тина Канделаки предложила неожиданную кандидатуру на роль Путина
Шумный Сен-Тропе и тихая Умбрия: какие места остаются вне поля зрения туристов
В банках или под подушкой? Как изменился подход россиян к сбережениям в 2024 году
Угревая сыпь исчезнет навсегда, если делать эти простые вещи
Забудьте про котлеты — вот как можно вкусно использовать фарш
Как березовый сок возвращает силы и омолаживает кожу
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.