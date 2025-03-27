Как президент с бензопилой в руках превратил долг Аргентины в золото

3:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2017 году Аргентина выпустила 100-летние облигации в долларах, и те, кто решился их купить, казались авантюристами. Страна с историей дефолтов предлагала невероятно долгий срок погашения — и всего через три года снова не смогла расплатиться по долгам. Казалось бы, полная катастрофа.

Фото: commons.wikimedia.org by Banfield, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Флаг Аргентины

Но в итоге именно эти инвесторы оказались в выигрыше. Новые облигации, выданные после реструктуризации, плюс высокие купонные выплаты превратили их вложения в более выгодные, чем "безопасные" казначейские бумаги США. И ключевым фактором этого успеха стало радикальное сокращение госрасходов, которое проводит президент Аргентины Хавьер Милей.

Как риск превратился в прибыль

Аргентинские облигации дали невероятно высокую доходность. Даже с учетом падения их цены почти на 25%, регулярные купонные выплаты компенсировали потери. Инвесторы, которые реинвестировали проценты, в итоге получили прибыль более 50%, тогда как держатели 30-летних облигаций США потеряли около 10%.

Эта ситуация наглядно демонстрирует три важных инвестиционных урока:

Чем выше риск, тем выше возможное вознаграждение. Аргентина десятки раз объявляла дефолт, но ее облигации стабильно привлекали инвесторов, потому что компенсировали риск высокими ставками. Безопасные активы могут быть коварными. Облигации США, Японии и Европы с низкими ставками давали нулевой доход, а затем рухнули в цене, когда рынки пришли в норму. Политика может изменить все. Хавьер Милей делает то, что казалось невозможным — режет госрасходы, а его рейтинг при этом растет.

Почему рискованные облигации иногда лучше "надежных"

История аргентинских облигаций напоминает, что даже инвестирование в страну с репутацией "вечного банкрота" может быть прибыльным.

"Если Аргентина вернет доступ к рынку в этом году, это может кардинально изменить ситуацию. Если они смогут рефинансировать долг без помощи МВФ, это снизит налоговую нагрузку", — отмечает Эксперт по стратегии фиксированного дохода в Bank of America Лукас Мартин.

Возможность новой эмиссии аргентинских облигаций уже обсуждается. Никто не говорит, что страна вдруг перестанет объявлять дефолты, но инвесторы теперь смотрят на нее иначе — они идут туда с широко открытыми глазами.

А вот когда политические потрясения происходят в развитых странах, инвесторы часто не закладывают эти риски в цену облигаций. Например, в США уже обсуждается возможность введения "налога на использование" долга, удерживаемого иностранными правительствами. Это может привести к массовой продаже американских облигаций — с огромными последствиями для рынка.

Так что уроки Аргентины актуальны не только для Аргентины.

Уточнения

Облига́ция (лат. obligatio — обязательство; в некоторых контекстах также бонд, нота, от англ. bond, note) — эмиссионная долговая ценная бумага, владелец которой имеет право получить её номинальную стоимость деньгами или имуществом в установленный ею срок от того, кто её выпустил (эмитента).



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