Сбивают цены и действуют! Европейские судовладельцы возвращаются к перевозке российской нефти

5 декабря Евросоюз запретил импорт российской нефти и вместе с "Большой семеркой" установил лимит цены на сырье для третьих стран в 60 долларов за баррель. Западным судовладельцам было запрещено перевозить грузы, цена которых превышает этот лимит, пишет EADaily.

Фото: commons.wikimedia.org by АльфваНбим, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Нефтяной танкер Павел Черныш

В этом году, из-за снижения мировых цен и новых санкций США, наиболее популярный сорт российской нефти Urals подешевел до 60 долларов, что сказалось на стоимости перевозок, так как на рынок начали возвращаться европейские судовладельцы.

Ставки фрахта на поставки российской нефти из балтийских портов в Индию начали снижаться с рекордных максимумов на фоне роста предложения от западных судовладельцев.

По информации Reuters, стоимость доставки Urals из Приморска и Усть-Луги в Индию упала до 7 миллионов долларов в одну сторону после достижения двенадцатимесячного максимума в начале марта. Один из трейдеров сообщил, что Urals уже долгое время стоит ниже лимита, что позволило многим судовладельцам из ЕС выйти на рынок и предлагать выгодные цены.

На рынке существует мнение, что ставки фрахта на российскую нефть могут еще больше упасть, если будет достигнуто морское и энергетическое перемирие между Россией и Украиной. Reuters также отметило, что после введения санкций в 2022–2023 годах Россия установила альтернативные маршруты доставки, и стоимость перевозки могла опускаться даже до 4,7-4,9 млн долларов.

Греческие судовладельцы всё активнее возвращаются к перевозке российской нефти, поскольку часть сырья продается по цене 60 долларов за баррель, что не нарушает установленный Западом ценовой потолок. В то же время последние санкции США против танкеров "Совкомфлота" и серого флота привели к резкому подорожанию фрахта на перевозку нефти из России.

Российские эксперты отмечали, что после каждого пакета жестких санкций стоимость фрахта танкеров растет, как и скидка на российскую нефть, но после пополнения серого флота "чистыми" судами ситуация снова приходит в норму. Однако в марте сложилась ситуация, когда мировые цены на нефть снизились до 70 долларов.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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