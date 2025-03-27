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Медь как критически важный ресурс: что ждёт рынок в будущем

0:56
Экономика

Цены на медь в Нью-Йорке (США) достигли рекорда после сообщения о возможном введении пошлин на импорт президентом Дональдом Трампом.

Медь
Фото: flickr.com by James St. John, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Медь

В этом году цены на медь выросли на 30% из-за стремления американских покупателей запастись металлом на фоне опасений по поводу тарифов. Медь была признана критически важным материалом для энергетики. По мнению аналитиков, рост цен на медь вызван больше не потребительским спросом, а спекуляциями вокруг возможных тарифов.

В Лондоне цены на медь также выросли, но не до рекордных уровней. Фьючерсы на медь (5,374 доллара за 0,4 кг) в Нью-Йорке опережают лондонские. Ожидается, что в этом месяце в США будет отправлено около 500 000 тонн меди, что значительно превышает обычный импорт, пишет CNN.

 

Уточнения

В виде простого вещества медь — это пластичный переходный металл золотисто-розового цвета (розового цвета при отсутствии оксидной плёнки).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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