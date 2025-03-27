Экспорт мягкой пшеницы из ЕС обрушился: вот что стоит за падением на 35%

1:24 Your browser does not support the audio element. Экономика

По данным Европейской комиссии, экспорт мягкой пшеницы из ЕС с начала сезона 2024/25 по 23 марта составил 15,46 млн тонн, пишет EADaily.

Фото: unsplash.com by meriç tuna tuna59, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пшеничное поле

Это на 35% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (23,75 млн тонн). Румыния стала крупнейшим экспортером мягкой пшеницы в Европе, отправив 4,367 млн тонн. На втором месте Литва с 2,166 млн тонн, а на третьем — Латвия с 1,864 млн тонн.

Экспорт кукурузы из ЕС также сократился вдвое — до 1,520 млн тонн за тот же период. Румыния вновь лидирует с объемом около 592 тысяч тонн, за ней следует Польша с примерно 500 тысячами тонн.

Что касается ячменя, его отгрузки из ЕС уменьшились на 21% до 3,644 млн тонн по сравнению с 4,587 млн тонн в прошлом сезоне. Румыния снова на первом месте с экспортом 1,539 млн тонн.

Уточнения

Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.