Экспорт мягкой пшеницы из ЕС обрушился: вот что стоит за падением на 35%

По данным Европейской комиссии, экспорт мягкой пшеницы из ЕС с начала сезона 2024/25 по 23 марта составил 15,46 млн тонн, пишет EADaily.
Это на 35% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (23,75 млн тонн). Румыния стала крупнейшим экспортером мягкой пшеницы в Европе, отправив 4,367 млн тонн. На втором месте Литва с 2,166 млн тонн, а на третьем — Латвия с 1,864 млн тонн.
Экспорт кукурузы из ЕС также сократился вдвое — до 1,520 млн тонн за тот же период. Румыния вновь лидирует с объемом около 592 тысяч тонн, за ней следует Польша с примерно 500 тысячами тонн.
Что касается ячменя, его отгрузки из ЕС уменьшились на 21% до 3,644 млн тонн по сравнению с 4,587 млн тонн в прошлом сезоне. Румыния снова на первом месте с экспортом 1,539 млн тонн.
Экспорт — понятие в международной торговле, означающее продажу товаров или услуг в другие страны.
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