Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
От сумы до тюрьмы: как супруги остались без денег и авто
Креатин оказался не таким полезным, как вы думали: удивительные результаты учёных
Ночная активность кошки — как её остановить, не навредив питомцу
Каких ловушек избегать на крипторынке? Эксперт назвал основные формы мошенничества
Загадочные монстры Вселенной: откуда взялись эти чёрные дыры
Самый живописный парк Ниццы: почему его нельзя пропустить
Не забыть: чек-лист из 18 мелочей, которые сделают вашу квартиру удобной
Новая семейная выплата в России: как малоимущие семьи получат тринадцатую зарплату
Мел Гибсон о съёмках фильма Воскрешение Христа: начнём с грехопадения ангелов

Кризис на пороге? Евросоюз призывает граждан запастись продуктами питания на 3 дня

1:18
Экономика

Европейская комиссия призывает граждан Евросоюза запастись продуктами питания и предметами первой необходимости, чтобы продержаться как минимум 72 часа в случае кризиса.

Продукты
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Продукты

Документ, состоящий из 18 страниц, указывает на новые риски и неопределенности, с которыми сталкивается Европа в последнее время, включая растущую геополитическую напряженность и угрозы критически важной инфраструктуре. 

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила, что новые реалии требуют повышения уровня готовности в Европе. Она подчеркнула, что гражданам, государствам-членам и бизнесу необходимы эффективные инструменты для предотвращения кризисов и быстрой реакции в случае чрезвычайных ситуаций.

В Стратегии Европейского союза по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям подчеркивается, что граждане должны принимать практические меры для подготовки к возможным угрозам извне, включая наличие запасов на три дня. 

Комиссия также призывает к введению уроков "готовности" в школьную программу, чтобы обучить учеников противостоять дезинформации, развивать самостоятельность и психологическую устойчивость, передает CNN.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Туризм
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора Аудио 
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии
Садоводство, цветоводство
Запах, от которого колорадский жук в панике бежит с участка — спасение без химии Аудио 
Популярное
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула

Хотите узнать, сколько лет вашей кошке по человеческим меркам? Существует простая формула, которая легко определит её возраст в привычных нам годах.

Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
США тренируются на Венесуэле по вводу санкций к покупателям российской нефти Любовь Степушова Тайна двух пальцев: что обнаружили учёные в монгольских песках — находка перевернула представления о динозаврах Игорь Буккер Русская месть за курскую авантюру: Сумская область Украины на грани катастрофы Дмитрий Плотников
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Объём до вечера: как правильно мыть голову тонковолосым
Последние материалы
От сумы до тюрьмы: как супруги остались без денег и авто
Креатин оказался не таким полезным, как вы думали: удивительные результаты учёных
Ночная активность кошки — как её остановить, не навредив питомцу
Китайский J-16 продемонстрировал филигранное маловысотное пилотирование
Каких ловушек избегать на крипторынке? Эксперт назвал основные формы мошенничества
Загадочные монстры Вселенной: откуда взялись эти чёрные дыры
Самый живописный парк Ниццы: почему его нельзя пропустить
Не забыть: чек-лист из 18 мелочей, которые сделают вашу квартиру удобной
Новая семейная выплата в России: как малоимущие семьи получат тринадцатую зарплату
Мел Гибсон о съёмках фильма Воскрешение Христа: начнём с грехопадения ангелов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.