Кризис на пороге? Евросоюз призывает граждан запастись продуктами питания на 3 дня

1:18 Your browser does not support the audio element. Экономика

Европейская комиссия призывает граждан Евросоюза запастись продуктами питания и предметами первой необходимости, чтобы продержаться как минимум 72 часа в случае кризиса.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info Продукты

Документ, состоящий из 18 страниц, указывает на новые риски и неопределенности, с которыми сталкивается Европа в последнее время, включая растущую геополитическую напряженность и угрозы критически важной инфраструктуре.

Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии, заявила, что новые реалии требуют повышения уровня готовности в Европе. Она подчеркнула, что гражданам, государствам-членам и бизнесу необходимы эффективные инструменты для предотвращения кризисов и быстрой реакции в случае чрезвычайных ситуаций.

В Стратегии Европейского союза по обеспечению готовности к чрезвычайным ситуациям подчеркивается, что граждане должны принимать практические меры для подготовки к возможным угрозам извне, включая наличие запасов на три дня.

Комиссия также призывает к введению уроков "готовности" в школьную программу, чтобы обучить учеников противостоять дезинформации, развивать самостоятельность и психологическую устойчивость, передает CNN.

Уточнения

Би́знес (англ. business — дело, занятие, предприятие; в русский язык пришло, возможно, через посредство фр. business или непосредственно из английского) или предпринимательство — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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