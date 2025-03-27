Фруктовый апокалипсис на горизонте? Американцев готовят к новому росту цен

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Рынок свежих фруктов в США готовится к росту цен, поскольку новые портовые сборы на китайские грузовые суда могут нарушить цепочку поставок.

Фото: freepik.com is licensed under Free More info у кассы

Небольшие рефрижераторные суда, критически важные для транспортировки фруктов из тропиков, могут оказаться под угрозой. Согласно данным торгового представителя США, Китай производит более 50% грузовых судов в мире в сравнении с 5% в 1999 году. Если сборы начнут действовать, то рост эксплуатационных расходов ляжет на плечи потребителей в виде повышения цен.

Рост цен уже ожидается на бананы, клубнику и авокадо. Между тем потребители всё еще не могут оправиться от высоких цен на яйца, вызванных вспышкой птичьего гриппа в США.

Как известно, бананы невозможно вырастить в США в достаточных объемах. Доставляются они из Коста-Рики до американских портов в основном через восточное побережье, пишет Quartz.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.