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Фруктовый апокалипсис на горизонте? Американцев готовят к новому росту цен

1:02
Экономика

Рынок свежих фруктов в США готовится к росту цен, поскольку новые портовые сборы на китайские грузовые суда могут нарушить цепочку поставок.

у кассы
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
у кассы

Небольшие рефрижераторные суда, критически важные для транспортировки фруктов из тропиков, могут оказаться под угрозой. Согласно данным торгового представителя США, Китай производит более 50% грузовых судов в мире в сравнении с 5% в 1999 году. Если сборы начнут действовать, то рост эксплуатационных расходов ляжет на плечи потребителей в виде повышения цен. 

Рост цен уже ожидается на бананы, клубнику и авокадо. Между тем потребители всё еще не могут оправиться от высоких цен на яйца, вызванных вспышкой птичьего гриппа в США.

Как известно, бананы невозможно вырастить в США в достаточных объемах. Доставляются они из Коста-Рики до американских портов в основном через восточное побережье, пишет Quartz.

 

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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