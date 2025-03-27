Фруктовый апокалипсис на горизонте? Американцев готовят к новому росту цен

Рынок свежих фруктов в США готовится к росту цен, поскольку новые портовые сборы на китайские грузовые суда могут нарушить цепочку поставок.
Небольшие рефрижераторные суда, критически важные для транспортировки фруктов из тропиков, могут оказаться под угрозой. Согласно данным торгового представителя США, Китай производит более 50% грузовых судов в мире в сравнении с 5% в 1999 году. Если сборы начнут действовать, то рост эксплуатационных расходов ляжет на плечи потребителей в виде повышения цен.
Рост цен уже ожидается на бананы, клубнику и авокадо. Между тем потребители всё еще не могут оправиться от высоких цен на яйца, вызванных вспышкой птичьего гриппа в США.
Как известно, бананы невозможно вырастить в США в достаточных объемах. Доставляются они из Коста-Рики до американских портов в основном через восточное побережье, пишет Quartz.
Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
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