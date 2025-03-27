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Покупай сейчас, плати потом с новыми правилами: что изменится для клиентов с 2025 года

1:18
Экономика

Госдума приняла законопроект, который сделает рассрочки без переплат более прозрачными и понятными для клиентов.

Онлайн-покупки
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Онлайн-покупки

Теперь компании, предлагающие такие услуги, обязаны сообщать все условия, а штрафы за просрочку платежа будут ограничены 20% годовых. Также введут максимальный срок рассрочки, чтобы защитить потребителей.

Этот закон должен вступить в силу 1 декабря 2025 года, и, возможно, его примут уже в весеннюю сессию. Участники рынка, правительство и клиенты смогут высказать свои мнения и предложения.

Сейчас все больше людей пользуются рассрочками для покупки бытовой техники и мебели, особенно на маркетплейсах. Сервис BNPL (покупай сейчас, плати потом) позволяет покупателям оплачивать товар по частям без переплат, а продавцы получают деньги сразу, заплатив комиссию оператору.

Важно, что перед покупкой сервис должен будет сообщить все условия, а при определенной сумме может запросить паспорт покупателя и передать данные в кредитные бюро. Рассрочка будет аналогична кредитованию, но бесплатная оплата частями должна стать максимально прозрачной, без скрытых платежей, пишет ТАСС.

Уточнения

Рассро́чка — способ оплаты товаров или услуг, при котором платёж производится не единовременно в полной сумме их стоимости, а по частям.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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