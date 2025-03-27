Отопительный сезон закончился раньше? Газовый пазл Украины

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украина рассматривает возможность масштабных закупок природного газа у европейских поставщиков, так как потребность в топливе на предстоящий отопительный период (апрель 2024 — апрель 2025) может составить до 5 млрд куб. м.

Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ газ в доме

Это связано с критическим сокращением внутренних запасов из-за разрушения энергетической инфраструктуры и повышенного спроса в зимние месяцы.

Дмитрий Сахарук, руководитель торгового подразделения D. Trading (часть холдинга ДТЭК), подтвердил необходимость импортных поставок для стабилизации ситуации. Ранее консалтинговая компания EXPRO зафиксировала 12-кратный рост импорта газа на Украину в феврале этого года, вызванный снижением внутренней добычи из-за повреждений объектов газотранспортной системы и аномально холодной погодой.

Даже с приходом весны Украина продолжает активные закупки газа для пополнения подземных хранилищ в преддверии нового отопительного сезона. В этом году отопительный сезон на Украине завершился 24 марта из-за нехватки метана в хранилищах, что произошло на три недели раньше обычного срока, когда отопление обычно прекращается 15 апреля, пишет Bloomberg.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.





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