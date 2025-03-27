Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Не все супы одинаково хранятся — кого лучше съесть в день приготовления
Взлом WhatsApp и Telegram: как хакеры проникают в мессенджеры без вашего ведома
Квартира за полцены: государство компенсирует часть стоимости жилья – кому повезет
Паника в Киеве. Россия расширяет инфраструктуру для ударов БПЛА по Украине
Уютные деревушки, вкусная еда и море: идеальный маршрут по Уидби
Михаила Ефремова ждёт аншлаг: режиссёр Учитель предрёк актёру новую волну успеха
Что означает поведение вашей кошки в лотке — вы удивитесь
Как избежать проблем с шеей, если вы много сидите: врач дал ценные советы
От обрезка до цветущего куста за копейки: секреты, которые не пишут на упаковке семян гортензии

Отопительный сезон закончился раньше? Газовый пазл Украины

1:21
Экономика

Украина рассматривает возможность масштабных закупок природного газа у европейских поставщиков, так как потребность в топливе на предстоящий отопительный период (апрель 2024 — апрель 2025) может составить до 5 млрд куб. м.

газ в доме
Фото: flickr.com by Ivan Radic, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
газ в доме

Это связано с критическим сокращением внутренних запасов из-за разрушения энергетической инфраструктуры и повышенного спроса в зимние месяцы.

Дмитрий Сахарук, руководитель торгового подразделения D. Trading (часть холдинга ДТЭК), подтвердил необходимость импортных поставок для стабилизации ситуации. Ранее консалтинговая компания EXPRO зафиксировала 12-кратный рост импорта газа на Украину в феврале этого года, вызванный снижением внутренней добычи из-за повреждений объектов газотранспортной системы и аномально холодной погодой.

Даже с приходом весны Украина продолжает активные закупки газа для пополнения подземных хранилищ в преддверии нового отопительного сезона. В этом году отопительный сезон на Украине завершился 24 марта из-за нехватки метана в хранилищах, что произошло на три недели раньше обычного срока, когда отопление обычно прекращается 15 апреля, пишет Bloomberg.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
Садоводство, цветоводство
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь Аудио 
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Наука и техника
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось
Наука и техника
Этот строительный материал оказался в сотни раз опаснее, чем считалось Аудио 
Популярное
Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее

Фарш — это не только котлеты. Вот четыре вкусных и простых рецепта, с которыми вы точно пересмотрите своё отношение к свинине на ужин.

Купили фарш? Не спешите лепить котлеты — есть идеи поинтереснее
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
Сколько лет вашей кошке по-человечески — простая формула
4 дня под солнцем Египта в зимней шубе: россиянка пережила ад из-за ошибки туроператора
Как превратить упрямый пень в труху, не поднимая лопату и не вызывая соседей на помощь
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Слишком шикарна, чтобы просто сидеть в ней в офисе: юбки, которые делают за тебя карьеру
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Россия отказывается от китайской одежды: импорт рухнул до минимума
Последние материалы
Не все супы одинаково хранятся — кого лучше съесть в день приготовления
Взлом WhatsApp и Telegram: как хакеры проникают в мессенджеры без вашего ведома
Квартира за полцены: государство компенсирует часть стоимости жилья – кому повезет
Паника в Киеве. Россия расширяет инфраструктуру для ударов БПЛА по Украине
Уютные деревушки, вкусная еда и море: идеальный маршрут по Уидби
Михаила Ефремова ждёт аншлаг: режиссёр Учитель предрёк актёру новую волну успеха
Что означает поведение вашей кошки в лотке — вы удивитесь
Как избежать проблем с шеей, если вы много сидите: врач дал ценные советы
От обрезка до цветущего куста за копейки: секреты, которые не пишут на упаковке семян гортензии
Отопительный сезон закончился раньше? Газовый пазл Украины
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.