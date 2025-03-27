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Рубль укрепляется, бюджет в опасности: 2 триллиона рублей могут исчезнуть

1:42
Экономика

Эксперты считают, что крепкий рубль может привести к потере бюджета почти 2 трлн рублей.

Деньги
Фото: commons.wikimedia.org by ХВикт, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Деньги

Это случится, если курс, привязанный к нефтегазовым доходам, останется на текущем уровне. С начала года рубль укрепился почти на 19%, достигнув 84 рублей за доллар.

Министерство финансов заложило в бюджет на 2025 год курс доллара на уровне 96,5 рубля, основываясь на сентябрьском макропрогнозе Минэкономразвития. При этом ослабление доллара на 1 рубль снижает годовые поступления в бюджет РФ на 150-160 млрд рублей, как отметила аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, пишут "Известия".

Министр финансов Антон Силуанов ранее подчеркивал, что доходы бюджета напрямую зависят от курса рубля, и изменение курса на 1 рубль ведет к снижению поступлений на 100 млрд рублей.

Эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер указал, что курс рубля отражает геополитические риски, но в последнее время отношения между Россией и США начали улучшаться.

Также аналитик "Цифра брокер" Наталия Пырьева отметила, что платежный баланс страны улучшился, так как экспорт превышает импорт, что приводит к большему притоку валюты в Россию.

Мильчакова прогнозирует, что средний курс доллара за год составит 93-95 рублей, что позволит уменьшить потери бюджета от укрепления рубля до полтриллиона рублей.

Уточнения

Бюдже́т (от старонормандского bougette в знач. кошелёк, сумка, мешок с деньгами) — финансовый план определённого субъекта (семьи, бизнеса, организации, государства и т. д.), устанавливаемый на определённый период времени, обычно на один год.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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