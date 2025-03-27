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Секрет китайского экспорта в Россию: кофе из Поднебесной растёт, а чай падает

1:47
Экономика

Согласно данным, предоставленным китайской таможенной службой, в феврале импорт чая из Китая в Россию значительно снизился, практически вдвое по сравнению с предыдущим годом, достигнув уровня двухлетнего минимума. В то же время импорт кофе показал пятикратный рост.

Рогалик
Фото: commons.wikimedia.org by Sofiya Levchenko sofelini, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Рогалик

По итогам февраля 2025 года объем закупок китайского чая Россией составил 2,5 миллиона долларов, что является самым низким показателем с февраля 2023 года. В годовом выражении поставки сократились в 1,9 раза, а по сравнению с предыдущим месяцем — в 1,8 раза.

В феврале основным объектом закупок стал зелёный чай в упаковках более 3 килограммов на сумму 1,7 миллиона долларов. Также импортировался чёрный чай в крупных упаковках на 427 тысяч долларов и в мелких упаковках на 180,4 тысячи долларов. Зелёный чай в меньших фасовках составил 177,8 тысячи долларов.

В то же время импорт кофе из Китая увеличился в пять раз за год и составил 493 тысячи долларов, несмотря на снижение закупок по сравнению с предыдущим месяцем на 19%. Основную часть поставок составили нежареные кофейные зерна с содержанием кофеина. Также Россия закупала у Китая различные специи, включая имбирь на 1,3 миллиона долларов и перец на 977 тысяч долларов, передает РИА Новости.

Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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