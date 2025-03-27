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В Европе заговорили о перезапуске Северного потока

1:06
Экономика

Глава французского энергетического гиганта TotalEnergies Патрик Пуянне высказал мнение о возможном восстановлении работы газопровода "Северный поток".

Северный поток
Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Северный поток

Как сообщает Reuters, он не исключает частичного возобновления поставок российского газа в Европу.

По словам Пуянне, ситуация на газовом рынке остается нестабильной, однако в перспективе он допускает, что часть газопровода снова заработает.

"Меня не удивит, если две нитки будут введены в эксплуатацию, но не все четыре", — отметил он.

При этом руководитель TotalEnergies подчеркнул, что Европа не сможет поддерживать свою конкурентоспособность без поставок российского газа, даже если заменит его сжиженным природным газом (СПГ) из других стран.

Пуянне также предостерег европейские страны от чрезмерной зависимости от американского СПГ, указав на возможные риски в долгосрочной перспективе.

В то же время он положительно оценил стремление ЕС к диверсификации источников энергоснабжения.

Уточнения

«Се́верный пото́к — (англ. Nord Stream-1, ранее — морская часть Северо-Европейского газопровода) — недействующая после диверсии часть магистрального газопровода между Россией и Германией, проходящего по дну Балтийского моря.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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