Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах

0:47 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России существенно выросли цены на различные товары, включая продукты питания.

Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Женщина делает покупки в интернет-магазине

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил эту ситуацию в своем отчете в Государственной Думе 26 марта.

Он указал, что одной из причин роста цен являются наценки со стороны посредников, включая затраты на упаковку и доставку, которые, по его мнению, не должны превышать разумные пределы.

Кроме того, в Федеральной антимонопольной службе провели проверку, в ходе которой выяснили, что маржа на некоторые товары может достигать 50%. Это уже сказалось на ценах рыбной продукции, в результате чего цена для потребителей возросла в 3,5 раза, пишет ТАСС.

Уточнения

Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.





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