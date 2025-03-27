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Цены на продукты растут не по дням, а по часам: как посредники обогащаются на россиянах

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Экономика

В России существенно выросли цены на различные товары, включая продукты питания.

Женщина делает покупки в интернет-магазине
Фото: freepik.com by ijeab, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Женщина делает покупки в интернет-магазине

Премьер-министр Михаил Мишустин объяснил эту ситуацию в своем отчете в Государственной Думе 26 марта.

Он указал, что одной из причин роста цен являются наценки со стороны посредников, включая затраты на упаковку и доставку, которые, по его мнению, не должны превышать разумные пределы.

Кроме того, в Федеральной антимонопольной службе провели проверку, в ходе которой выяснили, что маржа на некоторые товары может достигать 50%. Это уже сказалось на ценах рыбной продукции, в результате чего цена для потребителей возросла в 3,5 раза, пишет ТАСС.

Уточнения

Торговая наценка — составная часть цены товара; например, может быть разницей между розничной и оптовой ценой товаров, необходимая для покрытия издержек и получения средней прибыли предприятиями торговли.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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