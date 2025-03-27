Как два этапа индексации пенсий изменят доходы россиян в будущем

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

С 2026 года в России будет введена двухэтапная индексация страховых пенсий, как сообщил премьер-министр Михаил Мишустин в своем отчете в Госдуме.

Фото: Adobe Stock by alexkich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

По его словам, индексация будет происходить дважды в год: с 1 февраля она будет проводиться по инфляции предыдущего года, а с 1 апреля — с учетом роста доходов Социального фонда.

В текущем году страховые пенсии уже были проиндексированы с 1 января на 7,3 процента. Однако, учитывая, что инфляция за прошлый год составила 9,5 процента, президент Владимир Путин дал поручение пересчитать пенсии с учетом этого показателя, что привело к дополнительной индексации в феврале.

Это решение затронуло 39,3 миллиона пенсионеров в России. В 2025 году средний размер страховой пенсии по старости составит примерно 24,9 тысячи рублей, пишет "Прайм".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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