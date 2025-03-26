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Золото против биткоина: главный секрет, о котором молчат инвесторы

2:27
Экономика

В условиях глобальной экономической нестабильности многие инвесторы задаются вопросом, куда вложить деньги для сохранения их стоимости.

Бижутерия
Фото: https://www.freepik.com
Бижутерия

В разговоре с Moneytimes. ru аналитик компании "Золотой Монетный дом" Дмитрий Голубовский рассмотрел различия между золотом и криптовалютами, а также их будущее в инвестиционных портфелях.

Дмитрий отметил, что золото и биткоин представляют собой разные классы активов. Золото исторически считается "безопасной гаванью", которая защищает от произвола центральных банков и чрезмерной денежной эмиссии. Эта защитная функция делает золото уникальным, так как его физическое количество не может быть увеличено искусственно, в отличие от обычной валюты. Он объяснил, что "золото — это металл, а биткоин — это технология". Несмотря на то, что биткоин имеет ограниченную эмиссию, он остается цифровым активом, зависимым от алгоритмических процессов.

Ключевое различие между этими активами заключается в их восприятии регуляторами. Золото признаётся банковским активом и ликвидностью в последней инстанции, согласно Базельским соглашениям, тогда как биткоин, по мнению таких международных организаций, как МВФ и Всемирный банк, ещё не имеет статуса полноценного средства сбережения.

Голубовский также отметил, что биткоин — это молодая история, и как любая технология, он может столкнуться с трудностями, связанными с новыми методами и инструментами.

Когда речь заходит о волатильности, аналитик подчеркнул, что золото имеет меньшую волатильность по сравнению с биткоином. За последние четыре года биткоин не смог превзойти золото в сохранении стоимости. Он утверждает, что "волатильность биткоина относительно золота велика, и по всем показателям он не оправдал надежд как надежный актив".

По мнению Дмитрия Голубовского, золото остается проверенным временем активом, способным защитить инвестиции в условиях неопределённости. В то время как биткоин, несмотря на свою технологичность, ещё должен найти своё место в финансовом мире. Инвесторы, стремящиеся сохранить капитал, могут разумно предпочесть золото с его тысячелетней репутацией, в то время как криптовалюты могут служить лишь дополнением к более стабильным инвестициям.

Уточнения

Инве́стор — лицо или организация (в том числе коммерческое предприятие, государство и так далее), размещающие капитал с целью последующего получения прибыли (осуществляет инвестиции).

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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