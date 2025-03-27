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Два месяца шопился без оплаты: как лазейка в системе маркетплейса привела к 7 млн убытка

1:31
Экономика

В Кузбассе произошла необычная история: 30-летний житель города Мыски обнаружил уязвимость в системе оплаты крупного онлайн-маркетплейса и устроил шопинг-марафон без оплаты.

Клавиатура ноутбука
Фото: pxhere.com by Неизвестный фотограф, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Клавиатура ноутбука

Летом 2023 года мужчина зарегистрировался на сайте под вымышленным именем и заметил технический сбой в разделе онлайн-оплаты, который позволял получать товары без списания средств. Он решил воспользоваться этой ситуацией.

Схема была простой: он оформлял заказы, получал QR-код и забирал товары в пункте выдачи. За два месяца, июль и август, он вместе с бывшей женой приобрели впечатляющий ассортимент: 13 смартфонов, два ноутбука, планшет, два игровых компьютера, электроинструменты, бытовую технику, ювелирные украшения и даже мебель — всего 757 наименований на сумму около 7 миллионов рублей.

Часть этих "бесплатных" покупок мужчина раздал знакомым, некоторые оставил себе, а остальное продал через сайты объявлений.

Схема функционировала без сбоя почти полтора года, пока к нему не пришли силовики. В ходе обысков были изъяты документы и часть товаров на сумму около миллиона рублей. Теперь мужчине предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере с реальным тюремным сроком до десяти лет, сообщает VSE42. RU.

Уточнения

Маркетпле́йс электронный рынок — платформа электронной коммерции, электронной торговли, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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