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Новая эра торговли: что ждет мир после кризиса глобализации

3:45
Экономика

Глобализация в ее привычной форме, возможно, достигла своего предела, считает председатель HSBC Марк Такер. Он предупреждает, что растущая геополитическая напряженность и новые тарифные барьеры, вводимые США, могут кардинально изменить глобальную торговлю.

БРИКС
Фото: commons.wikimedia.org by Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
БРИКС

Выступая на международном инвестиционном саммите HSBC в Гонконге, Такер отметил, что торговые конфликты создают неопределенность и представляют серьезный риск для мировой экономики. По его прогнозам, вместо привычной глобализации усилятся экономические связи между региональными объединениями и торговыми блоками.

С начала второго президентского срока Дональд Трамп уже ввел несколько тарифных ограничений против таких партнеров, как Канада, Мексика и Китай, а также установил пошлины на сталь и алюминий. ЕС объявил о мерах в ответ, которые вступят в силу в апреле, тогда как Великобритания пока заняла осторожную позицию, пытаясь договориться о более широком торговом соглашении с США.

Ожидается, что 2 апреля администрация Трампа объявит о новых "взаимных тарифах" на товары из разных стран.

На фоне этого Федеральная резервная система США снизила прогноз по экономическому росту и повысила ожидания инфляции, сохранив процентные ставки на текущем уровне. Председатель ФРС Джером Пауэлл отметил, что часть роста инфляционных ожиданий "очевидно" связана с тарифами.

"Стремление к максимальной эффективности глобальных цепочек поставок привело к одному из крупнейших в истории периодов экономического роста. Однако баланс экономических сил изменился, и то, что раньше было устойчивым, сейчас уже таковым не является", — заявил Такер.

При этом он не ожидает полной деглобализации и фрагментации мировой экономики. По его мнению, напротив, появятся новые возможности для более тесных экономических связей между различными политическими объединениями и торговыми блоками. В частности, он выделил "расширенную группу БРИКС", страны которой будут активнее торговать друг с другом.

Первоначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР, но теперь к ним присоединились Иран, ОАЭ, Египет, Эфиопия и Индонезия.

Такер также заявил, что мир переживает "глубокие и серьезные изменения" в сфере торговли, экономической политики и международной безопасности.

HSBC, крупнейший банк в мире по финансированию торговли, предоставляет своим клиентам доступ к 85% глобальных торговых потоков. Также он является ведущим оператором на валютном рынке и в сфере платежных услуг.

Сейчас банк переживает масштабные изменения под руководством нового генерального директора Жоржа Эльхедери, который занял пост в октябре прошлого года после ухода Ноэля Куинна. HSBC разделяет свои операции на восточный и западный рынки, чтобы сократить издержки и адаптироваться к меняющимся геополитическим условиям.

Особое внимание HSBC уделяет укреплению экономических связей между Азией и Ближним Востоком, которые, по словам Такера, в ближайшие годы будут стремительно расти.

"Усиление торговых и финансовых связей между этими регионами и остальным развивающимся миром может привести к значительному росту", — отметил он.

По его мнению, все больше стран будут стремиться присоединиться к БРИКС, чтобы укрепить свою позицию на мировой арене.

Уточнения

Глобализа́ция — процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации.
 

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