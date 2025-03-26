Судно мечты или улика: тайны конфискованной яхты на торгах

2:32 Your browser does not support the audio element. Экономика

Торги, организованные исследовательской компанией Baecque, стартуют в 14:30 на верфях в Ла-Сьота. Они пройдут прямо у подножия впечатляющей яхты, которую готовят к продаже после проведения технических работ.

Фото: commons.wikimedia.org by Tatyana Peshkova, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Порт Ла Сьота

Эти торги обещают стать поистине исключительным событием: чтобы принять участие, потенциальным покупателям необходимо было внести залог в размере 500 000 евро. На кону — роскошное 41-метровое судно, построенное в 2021 году. Интерьеры в стиле ар-деко, отделка из белого мрамора и позолоты, просторные палубы — всё это делает яхту объектом мечтаний для состоятельных коллекционеров. Внутри расположены пять люксов с ванными комнатами, а на борту есть джакузи. В рекламном буклете, подготовленном специально к аукциону, отмечается, что судно полностью готово к путешествиям по Средиземному морю и Карибам.

Яхта оценена в 10-12 миллионов евро, и если найдётся покупатель, это станет крупнейшей сделкой Агентства по управлению арестованными и конфискованными активами (Agrasc) с момента его основания в 2011 году.

Судно под названием "Стефания" было арестовано итальянской полицией в октябре 2023 года по запросу французских властей. Захват произошёл во время остановки яхты недалеко от Генуи, когда она готовилась к отплытию в Дубай. Французские жандармы более года вели расследование, опираясь на разведданные, указывающие на возможную связь судна с организованной преступностью граждан Беларуси и Украины. Прокуратура Марселя возбудила дело, связанное с незаконным оборотом оружия, наркотиков и отмыванием денег.

В ходе расследования был установлен владелец яхты — белорус Часлау Конюх, чьё имя фигурирует в постановлении кассационного суда, с которым удалось ознакомиться AFP. В мае 2023 года в рамках расследования также была конфискована вилла на Лазурном берегу стоимостью 10 миллионов евро. В октябре того же года под арест попала и яхта. Судебные разбирательства длились несколько месяцев: компания Stefania LLC пыталась оспорить арест и добиться возврата собственности. Однако после отказа в иске продажа судна теперь может состояться.

Уточнения

Аукцио́н — публичная продажа товаров, ценных бумаг, имущества предприятий, произведений искусства, и других объектов, которая производится по заранее установленным правилам аукциона.



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