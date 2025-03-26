Не только три: крымский производитель шампанских вин готовится к рекорду по объёму производства

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Завод шампанских вин "Новый Свет" в Крыму планирует почти в два раза увеличить своё производство, ориентируясь на растущий спрос.

Фото: pxhere игристое вино

Винодельческое хозяйство теперь будет поставлять на рынок не три миллиона, а пять миллионов бутылок шампанского в год, пишет argumenti.ru.

Также завершается строительство нового конвейера для разлива шампанского, и расширяется склад для хранения продукции.

Ранее сообщалось, что Olymp Winery в прошлом году получила лицензию на производство и в мае начнет выпуск акратофорных (или резервуарных) вин под руководством энолога-шампаниста Ильи Волошина. В сентябре ожидается первая партия, произведенная классическим методом с длительной выдержкой на осадке в бутылке, с заложенным тиражом в 200 тысяч бутылок. В общей сложности планируется произвести около 4 миллионов бутылок как классических, так и резервуарных вин в 2025 году.

Уточнения

Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.





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