Не только три: крымский производитель шампанских вин готовится к рекорду по объёму производства

Завод шампанских вин "Новый Свет" в Крыму планирует почти в два раза увеличить своё производство, ориентируясь на растущий спрос.
Винодельческое хозяйство теперь будет поставлять на рынок не три миллиона, а пять миллионов бутылок шампанского в год, пишет argumenti.ru.
Также завершается строительство нового конвейера для разлива шампанского, и расширяется склад для хранения продукции.
Ранее сообщалось, что Olymp Winery в прошлом году получила лицензию на производство и в мае начнет выпуск акратофорных (или резервуарных) вин под руководством энолога-шампаниста Ильи Волошина. В сентябре ожидается первая партия, произведенная классическим методом с длительной выдержкой на осадке в бутылке, с заложенным тиражом в 200 тысяч бутылок. В общей сложности планируется произвести около 4 миллионов бутылок как классических, так и резервуарных вин в 2025 году.
Спрос (англ. demand) — это зависимость между ценой и количеством товара, который покупатели могут и желают купить по строго определённой цене, в определённый промежуток времени.
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