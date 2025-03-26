Как австрийские тарифы ударили по кошельку потребителей? Отключение газа из России и рекордные цены на электроэнергию

1:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

В этом отопительном сезоне Австрия столкнулась с одними из самых высоких оптовых цен на электроэнергию в Евросоюзе, пишет EADaily.

Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газовое оборудование

Основной причиной этого стало прекращение поставок российского газа и остановка украинского транзита, что вызвало рост цен на топливо не только в Австрии, но и по всему ЕС. В Вене также отметили снижение производства "зеленой" энергии, что увеличило спрос на дорогой газ и активизировало работу газовых электростанций. Глава словацкого правительства Роберт Фицо предупреждал, что дополнительные затраты для стран ЕС могут составить 200 миллиардов евро в течение двух лет.

В середине ноября 2024 года австрийская компания OMV не выплатила платеж за поставки российского газа, посчитав, что имеет право изъять деньги в счет компенсации, назначенной Стокгольмским арбитражем. В результате "Газпром" остановил подачу газа.

С тех пор газ из России продолжал поступать на австрийскую биржу "Баумгартен" от трейдеров из соседних стран, но разрыв отношений всё равно привел к росту цен на топливо по всей Европе. С 1 января Украина прекратила транзит, и регион остался без российского газа, что ещё больше повысило цены и сказалось на оптовой цене электроэнергии в Австрии.

В OMV, которая была партнером России более 50 лет, заявляли, что придется закупать недостающие объемы газа на рынке по более высоким ценам, но продажа собственного газа из Норвегии и сжиженного природного газа (СПГ) по также повышенным ценам помогут компенсировать потери, но это касалось лишь самой компании, а не всей Австрии и её потребителей.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.



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