Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жила с людьми, охотилась на мышей: новая мини-кошка из глубокой древности
Почему ваша разделочная доска может быть опасна? Разбираемся в материалах
Машина священника: почему самый безопасный автомобиль 50-х так и не вышел в серию
Не только три: крымский производитель шампанских вин готовится к рекорду по объёму производства
Загадка Йеллоустонского парка: новое жерло может скрывать опасности!
Катю Гордон возмутил новый закон об образовании: лишение права на бесплатное обучение
Весенние овощи оживут на вашей тарелке: вот как это сделать вкусно и дёшево
Если Tesla не продается, поехали на Марс — между небом и землей осталась дырка в продажах
Слишком пышные томаты без плодов? Вы вносите не те удобрения

Как австрийские тарифы ударили по кошельку потребителей? Отключение газа из России и рекордные цены на электроэнергию

1:49
Экономика

В этом отопительном сезоне Австрия столкнулась с одними из самых высоких оптовых цен на электроэнергию в Евросоюзе, пишет EADaily.

Газовое оборудование
Фото: freepik.com by fanjianhua, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовое оборудование

Основной причиной этого стало прекращение поставок российского газа и остановка украинского транзита, что вызвало рост цен на топливо не только в Австрии, но и по всему ЕС. В Вене также отметили снижение производства "зеленой" энергии, что увеличило спрос на дорогой газ и активизировало работу газовых электростанций. Глава словацкого правительства Роберт Фицо предупреждал, что дополнительные затраты для стран ЕС могут составить 200 миллиардов евро в течение двух лет.

В середине ноября 2024 года австрийская компания OMV не выплатила платеж за поставки российского газа, посчитав, что имеет право изъять деньги в счет компенсации, назначенной Стокгольмским арбитражем. В результате "Газпром" остановил подачу газа.

С тех пор газ из России продолжал поступать на австрийскую биржу "Баумгартен" от трейдеров из соседних стран, но разрыв отношений всё равно привел к росту цен на топливо по всей Европе. С 1 января Украина прекратила транзит, и регион остался без российского газа, что ещё больше повысило цены и сказалось на оптовой цене электроэнергии в Австрии.

В OMV, которая была партнером России более 50 лет, заявляли, что придется закупать недостающие объемы газа на рынке по более высоким ценам, но продажа собственного газа из Норвегии и сжиженного природного газа (СПГ) по также повышенным ценам помогут компенсировать потери, но это касалось лишь самой компании, а не всей Австрии и её потребителей.

Уточнения

Тари́ф — ставка или система ставок оплаты (платёж) за различные производственные и непроизводственные услуги, предоставляемые компаниями, организациями, фирмами и учреждениями.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами
Красота и стиль
Готов ли ты к открытию? Коллаген в кофе решит твои проблемы с кожей и суставами Аудио 
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае
Садоводство, цветоводство
Подкормка, которая губит — кому нельзя золу ни в коем случае Аудио 
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать
Еда и рецепты
Пузырьки мельче, вкус глубже — пиво, которое стоит попробовать Аудио 
Популярное
Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке

В России хватает ядовитых змей и пауков, встреча с которыми может обернуться проблемами. Разбираем, кого стоит опасаться в лесах и степях, и как избежать укусов.

Плохие новости для дачников: вот кого можно встретить прямо на своем участке
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Самый редкий минерал на Земле: почему он стоит дороже алмазов
Компасы по всему миру сходят с ума: Земля теряет магнитные полюса
Забудьте про Анталью: Турция открывает новый райский уголок для россиян — где это?
МС-21 взлетает: Росавиация дала добро на серийное производство — что скрывается за этим решением? Дмитрий Плотников США определились, как оправдать потерю Украиной территорий в пользу России Любовь Степушова Записано 2000 лет назад: в Индии нашли пальмовые листья с описанием вашей жизни — подробности Игорь Буккер
Всё дело в генетике, а не в пиве! Учёные развеяли главные мифы о популярном напитке и его крепости
Садальский раскритиковал ведущих кинопремии Ника: не смогла произнести фамилию
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Помада, которая держится весь день: один простой трюк — и цвет не сотрётся
Последние материалы
Машина священника: почему самый безопасный автомобиль 50-х так и не вышел в серию
Не только три: крымский производитель шампанских вин готовится к рекорду по объёму производства
Загадка Йеллоустонского парка: новое жерло может скрывать опасности!
Катю Гордон возмутил новый закон об образовании: лишение права на бесплатное обучение
Весенние овощи оживут на вашей тарелке: вот как это сделать вкусно и дёшево
Если Tesla не продается, поехали на Марс — между небом и землей осталась дырка в продажах
Слишком пышные томаты без плодов? Вы вносите не те удобрения
В ЕС заявили об угрозе от Трампа и призвали к военному партнерству с Британией
ТОП-5 мотоциклов СССР, которые популярны у коллекционеров
Новый взгляд на Жука: кабриолет Orange Legend покоряет с первого взгляда
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.