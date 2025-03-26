Пенсии вырастут: какой секрет скрывает апрельская индексация

С 1 апреля социальные пенсии в России проиндексируют на 14,5%.

Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Российские деньги

Об этом сообщил глава правительства Михаил Мишустин во время своего доклада в Государственной думе. Он подчеркнул, что правительство внимательно следит за тем, чтобы граждане вовремя получали все положенные средства, пишут Известия.

Мишустин также напомнил, что с 1 января 2025 года страховые пенсии были проиндексированы сначала на 7,3%, а затем, по указанию президента Владимира Путина, увеличены с учетом уровня инфляции в 9,5%. Это увеличение затронуло не только страховые пенсии, но и военные пенсии, а также более 40 различных федеральных социальных пособий и выплат. Кроме того, возобновили индексацию страховых пенсий для более чем 7,5 миллионов работающих пенсионеров.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.





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